Правителственият съвет по външна политика и отбрана на Гърция одобри закупуването на система за противовъздушна отбрана и модернизацията на изтребители F-16. Това съобщи министърът на отбраната Никос Дендиас.

Гърция вече води преговори с Израел за доставка на значителна част от ракетните системи за новия отбранителен купол, наречен „Щитът на Ахил“.

Гърция създава въздушна отбрана „Щитът на Ахил“ за 2,8 млрд. евро

„Съветът одобри и модернизацията на четири фрегати тип MEKO 200 и споразумение за поддръжка на военнотранспортни самолети C-27J „Спартан“, заяви Дендиас. Решението включва и продължаване на изграждането на инфраструктурата за самолетите F-35, като първият от тях се очаква да пристигне през 2028 г., съобщава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Според информация на гръцката обществена телевизия ЕРТ в програмите за модернизация ще има 25 процента участие на гръцката отбранителна индустрия.

