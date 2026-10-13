Омбудсманът Велислава Делчева вече получава жалби, генерирани с помощта на изкуствен интелект. По думите на обществения защитник, дългите документи с множество въпроси затрудняват установяването на конкретния проблем.

„Изкуственият интелект не измества естествения, но дава нови възможности и ускорява прогреса“. Вместо да пренебрегва рисковете от безконтролното използване на технологиите, хуманоидният робот Робърт излиза с конкретна алтернатива: „Предлагам контрол върху прозрачността на алгоритмите. Бързо разследване на инциденти и публична комисия за надзор над роботите.“

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Европейските правила предвиждат контрол върху системите с изкуствен интелект, за да бъдат защитени правата на хората. В България все още липсва закон, който да даде на правозащитните институции правомощия.

„Тогава, когато има жалба от страна на гражданин, че решение, свързано с неговия живот, е взето само от изкуствен интелект, да предприеме необходимите мерки, за да възстанови предишното състояние, за да се защитят правата на човека“, каза омбудсманът.

Назрява тенденцията да постъпват жалби, създадени от изкуствен интелект.

„В момента в съда има висящи дела, в които да се прецени дали тези жалби ще бъдат допустими, тогава, когато става въпрос за измислени факти, измислена практика и грешки от страна на изкуствения интелект“, каза съдията в Европейския съд по правата на човека проф. Диана Ковачева.

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Пропуски в регулациите и липса на достатъчни познания за изкуствения интелект са сред факторите за рязкото нарастване на закононарушенията през последните четири години.

„2400% ръст на престъпления, създадени чрез изкуствен интелект и злонамереното му използване. 32% за последната година киберинцидентите в Европа са в публичния сектор, което означава, че администрациите трябва да бъдат обучавани за тези рискове“, каза ректорът на Академията на МВР проф. д-р Илин Савов.