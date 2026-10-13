Жълт код за силен вятър е обявен за части от Източна и Южна България. Предупреждението обхваща изцяло или частично следните области: Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Шумен, Търговище, Велико Търново, Габрово, Сливен, Ямбол, Бургас, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян. Това показва картата на Националния институт по метеорология и хидрология.

През следващото денонощие времето ще остане облачно и на много места ще вали дъжд. По-продължителни валежи се очакват в Централния Балкан, Предбалкана, Родопите и Югоизточна България.

Край на октомврийското лято

В сряда дъждовете постепенно ще отслабват и ще спират от запад на изток. В следобедните часове облачността над Западна България ще започне да се разкъсва. Вятърът ще бъде умерен, а в източните райони - силен, от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните – между 10 и 15. В София се очакват около 6 градуса сутринта и до 10 градуса през деня. Атмосферното налягане ще продължи да се повишава и ще остане над обичайните стойности за октомври.

В планините ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, главно в Стара планина, Родопите и Странджа. В Югозападна България валежите постепенно ще спират.

Над 1500 метра дъждът ще преминава в сняг, а в Родопите снежната граница ще бъде по-ниска - около 1200 метра.

Ще духа силен север-североизточен вятър, който в планините от източната половина на страната ще достига бурна сила. Максималните температури ще бъдат около 5 градуса на 1200 метра и около нулата на 2000 метра надморска височина.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно, като по-продължителни валежи се очакват по южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър. Дневните температури ще достигат между 14 и 16 градуса, а морската вода ще бъде с температура 19-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде между 3 и 5 бала.

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Редактор: Цветина Петкова