Комплексните и значими язовири са запълнени на 64,81% (4 236,1 млн. м3). Сумарният им завирен обем е над 12% по-голям спрямо средата на октомври 2025 г. Процентът на запълване е най-високият за последните осем години по отношение на стойностите, отчетени към същия календарен период. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на сайта си.

Екоминистерството управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира. Наличните завирени обеми в комплесните и значими язовири по основно предназначение са за питейно-битово водоснабдяване (79,06%), резервно питейно-битово водоснабдяване (47,14%), напояване (49,46%) и енергетика (69,77%).

Над 80% запълване отчитат 32 от общо 52 язовира в страната

Днес и през нощта срещу 14 октомври в резултат на валежи се очакват повишения на нивата на реките. От следобедните часове на 14-и и 15 октомври речните нива предимно ще се понижават, като на отделни места са възможни повишения вследствие на оттичане. От вечерните часове на 15 октомври и през нощта срещу 16 октомври се очакват нови повишения на речните нива в Дунавския басейн, на 16 октомври - в Източнобеломорския басейн и на места в планинските части на Западнобеломорския басейн. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, сочат данните на МОСВ.

Редактор: Цветина Петкова