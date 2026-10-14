Мъж с богато криминално минало е задържан рано тази сутрин при специализирана полицейска операция във Варненска област. Той е установен като извършител на общо 58 престъпления, съобщи кореспондентът на БТА във Варна Данаил Войков.

Проверката показала, че задържаният излежавал пет пъти присъди лишаване от свобода. Последно напуснал затвора само преди два месеца.

Задържаха мъж за серия грабежи на автомобили пред търговски център (СНИМКИ)

Мъжът има и 30 криминалистически регистрации за различни престъпления, сред които грабежи, кражби и престъпления, свързани с наркотични вещества. По тези случаи са му били повдигани обвинения, уточняват от полицията.

Арестът е извършен в рамките на мащабна полицейска операция в региона, насочена срещу купуването на гласове, нарушенията на политическите права на гражданите и битовата престъпност.

Редактор: Цветина Петкова