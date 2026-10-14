Необичаен случай на предполагаем сексуален тормоз предизвика полицейско разследване в германския град Кьолн. Робот е заподозрян, че е докоснал непристойно 16-годишно момиче на улицата, докато двама младежи вероятно са заснемали случващото се и са го излъчвали на живо в социалните мрежи. Това съобщават германската полиция и RTL.

Инцидентът е станал малко преди полунощ на 10 срещу 11 октомври в оживен район на Кьолн. По информация на разследващите момичето се намирало пред заведение за бързо хранене на кръстовището между улица „Палмщрасе“ и булевард „Хоенцолернринг“, заедно с две свои приятелки на 17 и 18 години.

Младеж вандалства с мачете по улиците на град Камено

В този момент към тийнейджърката се приближил робот с височина около 1,20 метра, боядисан в червено и златисто. Според подадения сигнал машината я докоснала по задните части, след което извършила и неприлични движения към тялото ѝ.

Случилото се довело до намесата на полицията, която започнала издирване на хората, свързани с устройството. Малко по-късно служителите на реда открили двама младежи на 16 и 19 години в района на улица „Магнусщрасе“. По-малкият, който е от град Вегберг, се оказал собственик на робота.

À Cologne, la police a saisi un robot humanoïde de 1,20 m après une plainte pour agression sexuelle présumée sur une adolescente de 16 ans. https://t.co/RJrQgaGyz2 — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) October 13, 2026

Самата машина била намерена в багажника на автомобил, където собственикът ѝ я бил прибрал след инцидента. По данни на полицията има подозрения, че двамата младежи са заснемали действията на робота, коментирали са ги и са ги излъчвали на живо в социалните мрежи.

Все още не е установено как точно е функционирала машината по време на предполагаемото посегателство. Разследващите проверяват дали движенията ѝ са били управлявани дистанционно от човек, или са резултат от предварително зададена програма. За да изяснят обстоятелствата, полицаите са иззели робота и два мобилни телефона, принадлежащи на заподозрените.

Обвиниха болногледач в сексуални посегателства над 24 души с увреждания в Германия

Криминалната полиция в Кьолн води разследване срещу двамата младежи по подозрение за обида със сексуален характер съгласно германското законодателство. Случаят поставя и въпроса за отговорността при използването на роботи на обществени места, особено когато действията им могат да бъдат контролирани от разстояние.

Редактор: Цветина Петкова