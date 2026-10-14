Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че не планира превантивни удари срещу Иран преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври. Той обаче предупреди Техеран и подкрепяните от него групировки да не предприемат нападения срещу Израел.

„За нас това не е подходящ вариант, не го разглеждаме“, каза Нетаняху в интервю за израелското военно радио. Той беше попитан за възможността за превантивна атака срещу Иран и за обвиненията на политическите му опоненти, че се стреми към военна конфронтация преди изборите.

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„Дори ако Иран изстреля ракети срещу нас, те отново ще обвинят мен“, заяви израелският премиер.

Нетаняху повтори предупреждението си, че Израел ще отговори твърдо, ако бъде атакуван. Той отказа да коментира дали е възможен превантивен удар след изборите, както и да разкрие подробности за скорошните си разговори с Вашингтон относно Иран.

САЩ и Иран са във война от 28 февруари, когато Вашингтон и Тел Авив нанесоха удари по Техеран. Иран отвърна с нападения срещу Израел и държави от Персийския залив. Израел и Иран не са си разменяли удари от юни насам.

Запитан дали Израел оказва военна помощ на Саудитска Арабия в действията ѝ срещу подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, Нетаняху отказа да даде подробности.

„Не искам да навлизам в тази материя. Мога само да ви кажа, че много държави в Близкия изток се обръщат към нас, следвайки нашите огромни успехи и значими постижения“, каза той.

Израелският премиер предупреди още, че подкрепяните от Иран групировки подготвят нападения срещу Израел преди изборите.

Редактор: Георги Иванов