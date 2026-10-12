Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху поиска да бъде започнато разследване срещу участниците, дали анонимни свидетелства в документалния филм „Наза“ (NAZA), в който се твърди, че Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) умишлено вземат на прицел цивилни в Газа.

„Премиерът поиска тази вечер от началника на Генералния щаб на израелската армия, от директора на службата за сигурност „Шин Бет“ и от държавния прокурор да започнат задълбочено разследване срещу участниците във филма „Наза“ и да ги подведат под съдебна отговорност“, се посочва в съобщение на кабинета на Нетаняху.

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Документалният филм, отличен със специалната награда на журито на фестивала във Венеция, се основава на анонимни свидетелства на 24-ма членове на израелската армия и разузнавателните служби, които разкриват как, според тях, израелските сили умишлено убиват много цивилни при удари срещу ислямисткото движение „Хамас“ в Газа.

„Наза“ е израелският военен акроним, обозначаващ „колатералните щети“, които се оценяват преди всеки удар, според документалния филм.

Филмът беше посрещнат с 25-минутни овации във Венеция, но предизвика политическа буря в Израел, където режисьорите му Ювал Абрахам и Рейчъл Шор бяха обвинени в „измяна“ от министри и заплашени, че ще бъдат лишени от израелското си гражданство.

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„Този филм разказва лъжлива, подвеждаща и тенденциозна история, която очерня държавата Израел и армията ѝ по целия свят“, заяви Нетаняху, цитиран в съобщението. Той посочи, че възнамерява да внесе законопроект, целящ „лишаване от гражданство на лицата, които очернят войниците на ЦАХАЛ“.

От своя страна израелската армия категорично отхвърли обвиненията и изрази съмнения относно достоверността на думите на участниците във филма.

Редактор: Ивета Костадинова