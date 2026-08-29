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По-рано бе съобщено, че десетки израелски заселници са нападнали днес палестинското село Кусра
Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи днес необичайни критики към израелските заселници на окупирания Западен бряг, осъждайки "престъпните актове на насилие", извършени в две палестински села.
"Решително осъждам престъпните актове на насилие, извършени в селата Кусра и Джалуд от шепа размирници, които нарушават закона, нанасят големи вреди на съблюдаващата законите еврейска общност, възпрепятстват действията на ЦАХАЛ (израелската армия) при изпълнението на неговите задачи и вредят на позициите на Израел по света“, заяви той.
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По-рано бе съобщено, че десетки израелски заселници са нападнали днес палестинското село Кусра, в северната част на окупирания Западен бряг, район на нарастващо напрежение от близо три седмици.
В началото на този месец група заселници започна да блокира достъпа до това селище близо до Наблус и да обсаждат домовете на жителите. Действията им предизвикаха възмущение, включително на международно равнище.Редактор: Никола Тунев
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