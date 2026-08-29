Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи днес необичайни критики към израелските заселници на окупирания Западен бряг, осъждайки "престъпните актове на насилие", извършени в две палестински села.

"Решително осъждам престъпните актове на насилие, извършени в селата Кусра и Джалуд от шепа размирници, които нарушават закона, нанасят големи вреди на съблюдаващата законите еврейска общност, възпрепятстват действията на ЦАХАЛ (израелската армия) при изпълнението на неговите задачи и вредят на позициите на Израел по света“, заяви той.

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По-рано бе съобщено, че десетки израелски заселници са нападнали днес палестинското село Кусра, в северната част на окупирания Западен бряг, район на нарастващо напрежение от близо три седмици.

В началото на този месец група заселници започна да блокира достъпа до това селище близо до Наблус и да обсаждат домовете на жителите. Действията им предизвикаха възмущение, включително на международно равнище.

Редактор: Никола Тунев