„Хамас” се е съгласила да предаде властта в Газа. Това съобщи Николай Младенов - върховният представител за Газа на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп. "За първи път „Хамас" и въоръжените фракции в Газа се съгласиха да свалят оръжията си и да предадат властта на преходна администрация, призната от ООН", пише Младенов в „Екс".

Младенов предупреди за „точка, от която няма връщане назад“, ако примирието между Израел и „Хамас” се разпадне.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е изправен пред тежка битка за преизбиране, по-рано този месец публично отхвърли последната част от американския план, насочен към прекратяване на опустошителната война в Газа.

Египетският външен министър и Николай Младенов обсъдиха изпълнението на мирния план за Газа

„Ако боевете в Газа бъдат възобновени, няма да има пътна карта, към която да се върнем, няма да има администрация, която да бъде разположена, и няма да остане нищо на терен, което да може да бъде възстановено. Това няма да е просто отстъпление. Това ще бъде точка, от която няма връщане назад за всички”, заяви Николай Младенов пред Съвета за сигурност на ООН.

Пътна карта, договорена от „Хамас” на 30 юли, предвижда разоръжаването да бъде наблюдавано от Международните стабилизационни сили – новосформираща се структура, която има за цел да бъде разположена в Газа, ако ситуацията се успокои. Тя се ръководи от американския генерал-майор Джаспър Джефърс.

„Хамас” се е ангажирала да предаде оръжията си на нов палестински управленски орган – договореност, която предизвика скептицизъм у Нетаняху, но която Тръмп определи като пробив.

Младенов каза, че „вторият риск за примирието идва от обратната посока. „Хамас” се ангажира да прекрати всички военни дейности. Този ангажимент все още трябва да бъде изпълнен изцяло”.

„Всяко оръжие, което продължава да бъде носено, всеки тунел, по който все още се работи, и всеки възпрепятстван конвой подкопават процеса и дават аргументи на онези, които искат войната да бъде подновена”, добави той.

Редактор: Мария Барабашка