Пороят в Истанбул, който доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции, отнесени коли и 2518 сигнала на спешния телефон, взе жертва. Това е 14-годишно дете, което загина при токов удар, след като стъпи в локва. За случая съобщи Валийството на Истанбул в официалния си профил във Facebook.

Ситуацията в мегаполиса продължава да бъде критична, а валията Давут Гюл призова хората да излизат не навън, а ако се налага, това да бъде само в краен случай. Заради дъжда преля реката "Кагътхане", а районът остана под вода, беше наводнена и болница в района на Саръйер.

Проливните дъждове в Истанбул, които доведоха до порой, транспортен хаос и наводнения, са станали причина за постъпване на 2518 сигнала на телефона за спешни повиквания 112, както и до екипите на Дирекцията за управление при извънредни ситуации (AFAD). Данните са за периода от 6 до 20 ч. и бяха оповестени в официалната страница във Фейсбук на Валийството в Истанбул, което отговаря за обществения ред, сигурност и управлението на кризи.

Валийството в Истанбул обяви утрешния 15 октомври за неучебен ден заради проливните дъждове, които наводниха мегаполиса и станаха причина за проблеми с транспорта. Наред с това част от гражданите ще могат да ползват еднодневен отпуск, а от 21:00 часа тази вечер се въведежда забрана на превозни средства с две колела до второ нареждане.

От местната управа заявиха, че ще осигурят административен отпуск за всички инвалиди, ветерани, бременни и майки с деца под осем години, които работят в обществени институции, предаде кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Проливни дъждове наводниха Истанбул, улици и подлези са под вода (ВИДЕО)

İstanbulda sel #yağmur #sel #istanbultrafiği #magdur #ayazaga https://t.co/WH5McqtquJ — Pavema (@Pavema99) October 14, 2026

Жените, които имат деца с увреждания под осем години обаче, ще бъдат в отпуска без значение от сектора, в който са заети.

İstanbul Başakşehir Olimpiyat stadı önü.. Sel gidiyor, mecbur olmayan dışarı çıkmasın... #yağmur https://t.co/aZx7pm2I2d — Zeki Bahçe (@zekibahce) October 14, 2026

Заради приливните дъждове се наложи изпращането на множество екипи на терен и в Анталия. По информация на министъра на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи, в Анталия продължават да работят непрекъснато 901 служители и 872 коли и специализирана техника.

Редактор: Никола Тунев