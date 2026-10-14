Федералното бюро за разследване (ФБР) отрече информация, разпространена в американски медии, че директорът Каш Пател е пътувал до Русия, съобщава "Ройтерс". От агенцията заявиха, че той е бил във Вирджиния за събитие, посветено на служителите на правоприлагащите органи.

Местна телевизия, свързана с ABC News, също публикува видеозапис, на който Пател присъства на събитие в град Линчбърг по-рано днес.

Директорът на ФБР на посещение в Москва за срещи с руските власти?

По-рано същия ден медията MS NOW съобщи, позовавайки се на два анонимни източника, че директорът на ФБР е пристигнал в Русия за двудневна среща в Москва и Санкт Петербург, организирана от Федералната служба за сигурност (ФСБ).

В отговор ФБР публикува съобщение, в което посочи, че Пател се намира в университета „Либърти“ във Вирджиния, където участва в събитие в знак на признателност към служителите на правоприлагащите органи.

От агенцията не предоставиха допълнителни подробности за твърденията на MS NOW в цитираната информация.

Редактор: Георги Иванов