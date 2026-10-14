Директорът на Федералното бюро за разследване на САЩ Кеш Пател е пристигнал в Русия за срещи с представители на руските власти. Това твърди американската телевизия MS NOW, позовавайки се на свои източници.

Информацията беше разпространена и от Reuters. Засега няма официално съобщение от американските власти за пристигането на Пател или за програмата на визитата му.

Визитата на директора на ЦРУ в Москва е свързана с контактите между тайните служби, твърди Кремъл

Още през юли изданието Politico съобщи, че директорът на ФБР планира да посети Москва и Санкт Петербург на 14 и 15 октомври. Според тогавашната информация се очаква той да бъде посрещнат от представители на Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ), която е един от наследниците на съветския КГБ.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира информацията за посещението. Той обясни, че подобни срещи между ръководители на специални служби обикновено не се обявяват предварително.

Планираното пътуване предизвика критики в Съединените щати още преди предполагаемото пристигане на Пател в Москва. Високопоставени представители на Демократическата партия изразиха опасения за националната сигурност и призоваха директора на ФБР да се откаже от визитата.

Конгресмените Джейми Раскин и Джим Хаймс поискаха разяснения за целите на пътуването, планираните срещи и мерките за защита на поверителната информация, с която разполага ръководителят на американското разследващо бюро.

След осем часа в Москва: Тръмп разкри защо шефът на ЦРУ е бил в Русия

Според публикация на The Atlantic посещението е предизвикало притеснения и сред настоящи и бивши служители на ФБР. Част от тях се опасяват, че контактите с руските служби могат да създадат рискове за американското разузнаване и контраразузнаване.

От своя страна Пател по-рано е заявявал, че ФБР работи за разширяване на сътрудничеството с правоохранителните органи на Русия и Китай в борбата с международната престъпност, киберизмамите и престъпленията срещу деца. Ако посещението бъде официално потвърдено, то ще бъде първото пътуване на действащ директор на ФБР в Русия от 2013 г. Тогава Москва беше посетена от Робърт Мълър във връзка с разследването на атентата по време на Бостънския маратон.

Редактор: Цветина Петкова