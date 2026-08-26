Президентът на САЩ Доналд Тръмп опита да разсее спекулациите около необявеното предварително посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва. Американският държавен глава определи визитата като „почти рутинна“ и отхвърли предположенията, че тя е свързана с опасения от евентуална руска ескалация, съобщи „Гардиън“.

Пътуването на Ратклиф не беше официално анонсирано от администрацията на Тръмп. За него първоначално се разбра от данни за движението на американски правителствен самолет, а впоследствие Кремъл потвърди, че между директора на ЦРУ и представители на руските специални служби са проведени разговори.

Причината за необичайната визита и конкретните теми, обсъждани в Москва, остават неизвестни. На фона на засилващите се спекулации Тръмп обаче настоя, че посещението не трябва да се възприема като сигнал за извънредна ситуация.

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„Не искам да разочаровам хората“, заяви американският президент, след като беше попитан за мисията на Ратклиф.

В разговора беше повдигнат и въпросът за появилите се твърдения, че руският президент Владимир Путин може да предприеме действия, с които да изпита докъде се простира решимостта на НАТО.

Тръмп категорично отхвърли възможността именно подобна заплаха да стои зад пътуването на ръководителя на ЦРУ.

„Той не е там заради нито едно от нещата, които споменахте“, заяви президентът.

Тръмп все пак остави отворена възможността разговорите в руската столица да доведат до определен резултат. Той обвърза думите си с усилията на Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна.

„Възможно е нещо да произлезе от това. Работим много усилено, за да сложим край на тази война“, каза американският президент.

Кремъл: Путин не се е срещал с Ратклиф

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди пред „Вашингтон пост“, че Ратклиф е бил в Москва и че визитата е била свързана с контакти между разузнавателните служби на двете държави.

Това беше и първото официално потвърждение от руска страна на посещението, което предизвика сериозен медиен интерес заради необичайния начин, по който стана публично известно.

От Кремъл запазиха дискретност относно съдържанието на разговорите.

„Имаше контакти между специалните служби, но среща с руския президент не е имало“, заяви Песков. Той определи проведените разговори като „положителни“, но отказа да разкрие какви конкретни въпроси са били обсъждани.

Визитата на директора на ЦРУ в Москва е свързана с контактите между тайните служби, твърди Кремъл

По думите му Владимир Путин е бил информиран за резултатите от контактите между руските служби и директора на ЦРУ. Песков уточни още, че към момента не са планирани отделни контакти между Москва и Вашингтон на ниво президентски администрации.

Американски военен самолет прекара около осем часа в Москва

Първите признаци за необичайната американска визита се появиха още във вторник. Данни за движението на полетите показаха, че американски военнотранспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III е кацнал на московското летище „Внуково“.

Машината, за която се смята, че е превозвала Ратклиф, е останала на руска територия приблизително осем часа - от около 11:00 до 19:00 часа българско време, след което е напуснала Москва още същия ден.

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Според данните на Flightradar24 самолетът е пристигнал от Рига, откъдето е излетял сутринта. Преди това, на 23 август, машината е достигнала латвийската столица през военновъздушната база „Андрюс“ край Вашингтон след предходен полет от Чарлстън.

Необявеното предварително пътуване, необичайният маршрут и липсата на информация за съдържанието на разговорите породиха множество предположения за целта на мисията. И Вашингтон, и Москва обаче засега избягват да разкриват подробности, като Тръмп настоява, че зад визитата не стои извънредна руска заплаха.

Редактор: Цветина Петкова