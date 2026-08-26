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Москва не разкри допълнителни подробности от посещението на Джон Ратклиф
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред американския вестник "Вашингтон пост", че визитата на директора на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Ратклиф в Москва е била свързана с "контактите между тайните служби". Това е първото официално изявление по повод предполагаемото посещение на Ратклиф в Москва, което привлече голямо медийно внимание.
Провеждал ли е срещи в Русия шефът на ЦРУ и с кого може да е разговарял
Кремъл беше изключително дискретен по темата. Дмитрий Песков не разкри допълнителни подробности, отбелязва "Вашингтон пост".
CBS: Шефът на ЦРУ е на тайни преговори в Москва
Американското издание отбелязва, че по-рано Кремъл заяви, че не разполага с информация за кацането на американски военен самолет на международното летище "Внуково" в Москва. Руската страна няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, каза още Песков.Редактор: Станимира Шикова
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