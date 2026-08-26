Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред американския вестник "Вашингтон пост", че визитата на директора на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Ратклиф в Москва е била свързана с "контактите между тайните служби". Това е първото официално изявление по повод предполагаемото посещение на Ратклиф в Москва, което привлече голямо медийно внимание.

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Кремъл беше изключително дискретен по темата. Дмитрий Песков не разкри допълнителни подробности, отбелязва "Вашингтон пост".

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Американското издание отбелязва, че по-рано Кремъл заяви, че не разполага с информация за кацането на американски военен самолет на международното летище "Внуково" в Москва. Руската страна няма планове за срещи с представители на американската администрация тази седмица, каза още Песков.

Редактор: Станимира Шикова