Американски военнотранспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III е кацнал във вторник на московското летище „Внуково“, показват данни за движението на полета.

Машината е излетяла от Рига около 8:50 ч. и се е приземила в Москва около 10 ч., показват данни на Flightradar24. На 23 август машината е пристигнала в Рига през базата „Андрюс“ край Вашингтон след предходен полет от Чарлстън.

12 американски военни самолети кацнаха във Великобритания

Малко след като информацията за кацналия летателен апарат излезе наяве, стана ясно, че директорът на ЦРУ на САЩ Джон Ратклиф е пътувал до Русия, за да участва в срещи в Москва във вторник. Това съобщи репортер на CBS News.

Базата „Андрюс“ се използва за полети на американския президент и други високопоставени представители на администрацията на САЩ. Появата на самолета в Москва предизвика спекулации за възможна размяна на затворници. Такава се случи през февруари, когато беше освободен американският учител Марк Фогел. През август там беше транспортиран бившият американски морски пехотинец Робърт Гилман след освобождаването му от Русия. Той беше осъден в Руската федерация за нападения срещу служители на реда.

Засега няма официално обявена информация за причината за пристигането на американския военнотранспортен самолет в Москва.

Eyewitness video shows a US Air Force C-17 Globemaster III landing at Moscow’s Vnukovo Airport after flying from Riga, Latvia. Kremlin spokesman Dmitry Peskov says he has no information on the aircraft. pic.twitter.com/YHuyOB3cwN — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 25, 2026

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че към момента не разполага с информация за кацналия на летище „Внуково“ американски C-17.

През последните седмици имаше въпроси относно по-нататъшната дипломация на високо ниво между Русия и САЩ, след като преговорите за прекратяване на войната в Украйна до голяма степен се оказаха в застой. Кремъл заяви миналата седмица, че все още няма информация за друго посещение в Москва на американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Руски медии съобщиха през уикенда, че посещението на двамата в Москва се отлага. Източник казва пред информационна агенция ТАСС, че е малко вероятно посещението да се състои преди края на август.

Някои наблюдатели във военната авиация спекулираха, че самолетът, кацнал на летище „Внуково“, може да е свързан с военния министър на САЩ Пийт Хегсет, което повдига вероятността той да пътува до Москва. Самият Хегсет беше заснет на обиколка в Пентагона, в Небраска и Уисконсин на 24 август.

Снимка: iStock

C-17 Globemaster III е тежък военнотранспортен самолет, предназначен за превоз на войски, военна техника и товари на дълги разстояния. Той може да превозва до 77 519 килограма товар, включително основния боен танк M1 Abrams, бронирани машини, камиони, хеликоптери и ремаркета.

Редактор: Цветина Петкова