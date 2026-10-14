Бременна жена на 35 години в тежко състояние беше транспортирана с медицински хеликоптер от Пазарджик до болница „Александровска“ в София. Това съобщиха от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Пазарджик за кореспондента на БТА в града Николета Манджукова.

Жената първоначално е приета в Спешното отделение на болницата, а след това е преместена в Отделението по анестезиология и интензивно лечение. Там са извършени спешни диагностични и лечебни процедури, както и консултации с медицински специалисти.

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Заради необходимостта от лечение на по-високо ниво на компетентност е взето решение пациентката да бъде насочена към столичната болница. Преди въздушния транспорт са проведени консултации с лекари от „Александровска“.

От МБАЛ - Пазарджик уточняват, че това е третата бременност на жената, като предишните са преминали без усложнения.

За случая са уведомени изпълнителният директор на областната болница и директорът на Регионалната здравна инспекция. Те са провели спешни разговори с министъра на здравеопазването Катя Ивкова и заместник-министър д-р Николай Вълов.

Медицинският хеликоптер е излетял от стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик по нареждане на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. От болницата посочват, че това е първата подобна спешна въздушна операция на територията на града.

Редактор: Георги Иванов