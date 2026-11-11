Кабинетът взе решение, че ще бъдат изплатени еднократни социални помощи на всички семейства на загиналите в катастрофата на АМ „Тракия” в размер на 8000 евро. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова след редовното заседание на Министерски съвет.

Семействата на пострадалите могат да се обърнат към дирекциите за Социално подпомагане в страната, за да получат конкретна консултация, ако се нуждаят от еднократна социална помощ, предвидена по Закон.

Пострадалите, които имат нужда от психологическа помощ, също могат да се обърнат към общинските дирекции за социално подпомагане, откъдето ще им бъде предоставена безплатна подкрепа.

Еднократната социална помощ ще бъде предоставена през дирекциите за социално подпомагане. Очаква се те да бъдат изплатени в рамките на няколко дни, след като бъдат установени семействата и техните адреси, обясни Ефремова.

Министърът коментира още промените в Закона за личната помощ, внесени от "Прогресивна България". "Основната цел на предложенията в Закона за личната помощ е да осигурим качество, ефективност и контрол", обясни тя. Фокусът пада върху осигуряването на независим живот за хората с увреждания.

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