Народното събрание одобри мащабни инвестиции в модернизацията на българската армия, включително придобиването на германски зенитно-ракетни системи IRIS-T SLM и френски самоходни гаубици. Общата стойност на двете сделки надхвърля 1,79 млрд. евро.

Депутатите ратифицираха на две четения в едно заседание споразумението между министерствата на отбраната на България и Германия за съвместното закупуване на системи за противовъздушна отбрана. Решението беше подкрепено от 179 народни представители, без гласове „против“. Десет депутати от „Възраждане“ се въздържаха.

Предвижда се придобиването на общо шест системи IRIS-T SLM, пет от които ще бъдат финансирани чрез европейския инструмент SAFE. Стойността на покупката е 1,106 млрд. евро. Проектът е част от инициативата „Щит на европейското небе“ и цели да повиши способностите на българските Военновъздушни сили.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи избраните системи като компромисно решение. Според него България трябва да развива собствените си отбранителни мощности и да търси по-ефективни варианти за укрепване на противовъздушната си отбрана.

Парламентът одобри и придобиването на 57 нови 155-милиметрови самоходни гаубици с допълнително оборудване от Франция. Сделката е за над 686 млн. евро, като финансирането ще включва и средства от бюджета на Министерството на отбраната. Доставките се планира да приключат до края на 2030 г.

Междувременно парламентарната комисия по отбрана подкрепи единодушно отделен проект за закупуване на системи за откриване и противодействие на дронове на стойност до 125 млн. евро.

Планът предвижда до 10 мобилни и 10 преместваеми системи за защита на военни обекти, бази, командни пунктове и складове за боеприпаси. Първият етап трябва да бъде завършен до 2029 г., а впоследствие се предвижда придобиване на допълнително въоръжение и дронове прехващачи при осигурено финансиране.

Проектът обхваща периода до 2034 г., като за първия етап са предвидени до 85 млн. евро, а за втория - до 40 млн. евро.