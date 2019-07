Списание Business Lady събра едни от най-добрите маркетолози и бранд мениджъри на една сцена. Те разкриха как да създадем любими брандове и да печелим от тях. Събитието предизвика голям интерес сред гилдията.

Brand Talks стартира с лекцията на Василиса Иванова, която разказа за инсайта или защо някои брандове успяват да ни развълнуват?

„Инсайт техниката се използва, като показва сблъсък на вътрешна човешка потребност и външно напрежение или натиск. Тогава се появяват тези любими марки, да ни разберат, подкрепят, балансират в тежки и болезнени моменти.“

Темата за любовта, лоялността и ефективността на брандовете, засегна Александър Христов.

„Макар че са взаимосвързани, лоялността към бранда е по-добра от любовта, защото тя е по-устойчива, по–осъзната и вероятно по-малко емоционална, и осигурява предсказуемост. Лоялността създава гарантирано потребление.“

Могат ли марките да бъдат движещата сила на прогреса на човечеството? Този въпрос засегна МарселЛеви. В презентацията си Марсел даде примери, как социалният маркетинг дава и огромна възможност за печалби на компаниите. Той изнесе особено интересна и полезна статистика:

„46% от потребителите са готови да плащат повече за продукти и услуги на социално отговорни компании, а 50% биха приели по-ниска заплата, ако тяхната работа допринася за нещо важно и смислено.“

Много интересни примери за кампании, използващи посланието за „тук“, териториални символики като инструмент за създаване на идентичност, атрактивност и увеличение на продажби.

По време на втори панел на BrandTalks – Първата брандинг конференция, на сцената се качиха нова серия от водещи български рекламисти и маркетолози. Те разкриха много новини, нови стратегии и тенденции.

Ивайло Нецов сподели своя опит как той и екипът му адаптират глобалната стратегия на компанията спрямо локалните специфики на българския пазар. След проучвания за предпочитанията на българския пазар, те постепенно правят промени в рекламната си кампания. Така глобална концепция Your food, your way се въвежда у нас като Твоят избор, твоята храна, а лицата на официалните рекламни материали се заместват с български лица, за да бъдат разпознаваеми за потребителите.

Биляна Христова беше категорична, че иновациите са това, което може да отличи един бранд от друг. Credissimo първи стартират заявка на кредит онлайн и дигитална трансформация в сектора.

„Принципът, който води до успех е фокус към обслужването и клиентската удовлетвореност. Съхраняване на човешките взаимоотношения с клиентите също са от ключово значение.

BRAND talks e част от Smart talks инициативата на списание Bulgaria Business Review, списание и клуб Business Lady и „ЛЮБИМИТЕ МАРКИ” – единствената потребителска он лайн класация в България. Тя се провежда за 11-та поредна година и дава възможност на потребителите да определят марките, които обичат и които сред голяма конкуренция са спечелили тяхното доверие и сърца. Инициативата е основана само и единствено върху мнението и нагласите на потребителите.

NOVA и nova.bg спечелиха призове в класацията "Любимите марки".