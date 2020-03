Този следобед филмовото приключение започва от 12.50 ч. с класическата анимация на „Дисни" от 1994 г. „Цар Лъв“, представяща величествената история на Симба, на когото му предстои да поеме царския трон на баща си – уважавания от всички Муфаса. Тимон и Пумба, прекрасната Нала, ехидните хиени и атрактивният Зазу са само част от героите, които ще допринесат за вълнението да се сблъскаме с любимците ни от филма.

Една от най-емблематичните песни на сър Елтън Джон Can You Fell The Love Tonight, включена във филма, му носи „Оскар“ за оригинална песен. Лентата печели още една награда „Оскар“ за музиката на Ханс Зимър, три награди „Златен глобус“ и много други.

По-късно от 14.40 ч. по NOVA Чанинг Тейтъм пък ще открие истинската любов в Аманда Сийфрид в романтичния филм "С дъх на канела". Историята в лентата е базирана на едноименния бестселър на Никълъс Спаркс, доказал се като един от най-успешните съвременни автори с романа "Тетрадката".

Джон Тайри (Чанинг Тейтъм) е войник от Специалните сили, който посещава баща си в Южна Каролина по време на отпуската си. Савана Къртис (Аманда Сийфрид) е красива колежанка, която си е у дома за пролетната ваканция. Джон и Савана са от два различни свята, но двамата се срещат случайно на плажа и изпитват взаимно привличане. Когато Джон е принуден да отиде на мисия, а Савана се връща в колежа, двамата обещават да си пишат. Чрез непрестанен поток от писма, тяхната любов продължава да разцъфва. Под постоянно увеличаващото се напрежение между техните мечти и реалността, двамата ще се борят да запазят здрава връзката си. Но когато у дома се разразява неочаквана трагедия, завръщането на Джон провокира емоционална конфронтация. Може ли любовта на двойката наистина да оцелее?

Не пропускайте анимацията „Цар Лъв“ от 12.50 ч. и романтичната драма "С дъх на канела" от 14.40 ч. по NOVA.