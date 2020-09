Вчера вечерта беше открито 17-тото издание на най-големия фестивал за късометражно кино в района, и единствен по рода си в страната, IN THE PALACE International Short Film Festival . Зрителите ще могат да видят 128 филма, разделени в пет програми. „Искаме да напомним, че всеки закупил Фестивален билет ще има пълен достъп за фестивала, неговите прожекции и събития. Притежателите на този билет ще получат още колекционерска тениска, каталог, персонален бадж със снимка и торба с тематичен дизайн. Петима от всички закупили Фестивален билет ще получат и уникалната възможност да се превърнат в жури на фестивала и да изберат кой филм да получи Наградата на публиката“, разказва Цанко Василев, директор на IN THE PALACE.

Съзвездие от български актьори в IN THE PALACE International Short Film Festival

За среща с публиката във Варна ще дойдат създателите на българските филми, като сред тях са актьорите Бойко Кръстанов, Ева Тепавичарова и Иван Савов, сценаристът Емил Спахийски и продуцентът Борислав Чучков. „Всички срещи ще се провеждат от 11:00 часа и ще бъдат излъчвани на живо във Facebook страницата на Фестивала, както и в страниците на нашите партньори от Domino’s и NOVA. Разбира се препоръчваме на всеки да дойде и да гледа филмите, след което да се срещне на живо със създателите“, завършва Цанко Василев.

9-членно жури на IN THE PALACE International Short Film Festival

IN THE PALACE International Short Film Festival от 15 до 22 септември във Фестивален и конгресен център - Варна.

С по един лев от всеки продаден билет на фестивала се генерира фонд за финансирането на нови късометражни филми.

