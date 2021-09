С грандиозен спектакъл бе даден старт на третия сезон на най-мистериозното риалити в телевизионния ефир. Зрителите на NOVA се запознаха с новите 14 герои и видяха техните красиви и мистични костюми. С оригинално сценично присъствие и страхотни изпълнения на хитови песни, под светлините на прожекторите излязоха: Малинката, Циркът, Перлата, Гларусът, Гъбарко, Самураят, Заекът, Прилепът, Порцеланът, Куфарът, Букетът, Камъкът, Госпожицата и Носорогът. Освен тях, своят блестящ дебют в предаването направи и новият екранен партньор на Герасим Георгиев - Геро – известният актьор Краси Радков.

„Първо искам да кажа ‚Добре дошъл!‘ на великолепния Краси Радков! Много се радвам, че ще бъдем на една сцена“, приветства Геро зрителите и новия си екранен партньор. От своя страна Краси Радков допълни, че е изключително щастлив да бъде част от „Маскираният певец“.

Зрителите на NOVA и членовете на Панела разгадаваха първите тайнствени улики за всеки герой. Алекс Раева, Марта Вачкова, AZIS и Владо Пенев вече дадоха своите предположения кои известни личности е възможно да се крият под впечатляващите костюми. Дара, Лора Караджова, Деси Добрева, Михаела Маринова, Кристиан Костов, Александра Петканова, Луна, Иво Димчев, Дара Екимова, Папи Ханс, Графа и много други бяха сред първите заподозрени.

Първата песен, която Малинката изпълни бе It's Raining Men на The Weather Girls

Втората маска е Циркът, който изпълнява Old Town Road на Lil Nas X

Третата маска е Перлата, която изпълнява Crazy in Love на Beyonce

Четвъртата маска е Гларусът, който изпълнява It’s My Life на Bon Jovi

Петата маска е Гъбарко, който изпълнява Barbie Girl на Aqua

Шестата маска е Самураят, който изпълнява Just the Way You Are на Bruno Mars

Седмата маска е Заекът, който изпълнява Mamma Mia на ABBA

Осмата маска е Прилепът, който изпълнява Shape of You на Ed Sheeran

Деветата маска е Порцеланът, който изпълнява Someone You Loved на Lewis Capaldi

Десетата маска е Куфарът, който изпълнява I Feel Good на James Brown

Единадесетата маска е Букетът, който изпълнява Sway на The Pussycat Dolls

Дванадесетата маска е Камъкът, който изпълнява Zitti E Buoni на Maneskin

Тринадесетата маска е Госпожица, която изпълнява Midnight Sky на Miley Cyrus

Четиринайсета маска е Носорогът, който изпълнява Watermelon Sugar на Harry Styles

В следващия епизод на предаването предстои да видим грандиозните дуели между първите седем маски - кой срещу кого ще се изправи и кои маски ще влязат в тройна битка? Какво ще разкрият новите улики? Какви ще бъдат следващите предположения на звездните детективи? Коя ще бъде първата паднала маска? - зрителите ще разберат следващата събота (18 септември) от 20:00 ч. по NOVA.

Повече информация за „Маскираният певец“ можете да откриете на официалните Facebook, Instagram и Tik Tok профили на шоуто. Припомнете си и най-забавните моменти от миналите сезони на „Маскираният певец“ в канала на предаването във Vbox7.com.