Галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5 представя тематична изложба “American Art” (Американско Изкуство) с творби, илюстриращи американската култура и изкуство. Откриването ще се състои на 23 Март 2023 г. от 18:30 ч. в Салонната Зала на галерията. Изложбата ще продължи до 15 април 2023 г. /вкл./. Световноизвестни художници, както и български творци от различни направления, възраст, националност са обединени в американската идея!

Tова е ГРУПОВА изложба с експонати, посветени на изкуството от Новия свят на артистите: Stephen Wilson (Стивън Уилсън), William De Kooning (Уилям де Кунинг), Jim Dine (Джим Дайн), Keith Haring (Кийт Харинг), Mr. Brainwash (Мистър Брейнуош), Don Ken (Дон Кен), Кристо и Жан Клод, Хубен Черкелов и Евгени Йонов. По време на изложбата арт любители и колекционери могат да се насладят на нови творби на Хубен Черкелов - автор, който живее от години в САЩ, както и нови творби на Евгени Йонов в поп-арт стилистика. В експозицията ще бъдат включени оригинални литографии на Кристо и Жан Клод от проекта им The Gates (Портите) и др.

Всички произведения от изложбата могат да бъдат закупени от колекционери и любители на място в Галерията, както и на: vivacomoborishte5.com

Експозицията може да бъде разгледана в Галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5 в периода от 24.03.2023 г. до 15.04.2023 г. вкл., с вход свободен.

За артистите и творбите им:

Stephen Wilson (Стивън Уилсън) - Роден и израснал в Хобокен, Ню Джърси. Концептуален художник, чиято уникална среда носи своето послание. Опит в модата и домашния дизайн, развиват неговото майсторство в цифровизацията на бродиране и творчески опит. В практиката си в областта на изобразителното изкуство Стивън е дълбоко заинтересован от пресечната точка на традиционните занаяти и съвременна култура. Уилсън е представляван от основни галерии в САЩ, включително Art Angels, Roman Fine Изкуство, DTR модерни галерии (Ню Йорк, Бостън, DC, Палм Бийч.) Негови творби често са излагани заедно с негови нео-поп / съвременници на градското изкуство, т.е. Робърт Марс, на Mr Brainwash (French street artist), Punk me Tender (French street artist) и големите съвременни художници като Уорхол, Хърст и Капур.

Jim Dine (Джим Дайн) – Американец, роден през 1935 г. От 1950-те години на миналия век експанзивната мултимедийна практика на Джим Дайн обхваща живопис, рисунка, графика, скулптура, фотография, поезия и пърформанс. По време на разнообразното си творчество, Дайн включва изрази на автобиографични детайли; лични тотеми, като сърца и одежди, които стават чести мотиви. Художникът излага в Ню Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Стокхолм, Брюксел и Лос Анджелис. Работите му редовно се продават за шестцифрени суми, а негови творби са собственост на най-големите музеи и галерии в света.

William De Kooning (Уилям де Кунинг) - Холандски художник и скулптор един от водещите представители на абстрактния експресионизъм. Роден през 1904 г. в Ротердам, през 1926 г. емигрира в САЩ, където живее до смъртта си през 1997 г. Той е един от най-скъпите художници в края на XX век.

Don Ken (Дон Кен) е белгийски следвоенен и съвременен художник, който е роден през 1956 г. Творбите му са били предлагани на търг многократно с реализирани цени, вариращи от 486 USD до 5558 USD, в зависимост от размера и средата на произведението. От 2011 г. насам рекордната цена за този художник на търг е 5558 USD за MICKEY MOUSE - ИМА НЕЩО НОСТАЛГИЧНО В УСПЕХА, продаден в De Vuyst през 2011 г.

Mr. Brainwash (истинско име Thierry Guetta) е френски уличен артист. Той създава своята международна репутация в Лос Анджелис, където живее от 15 годишен. През 2006 г. Mr. Brainwash оставя своята видео камера, за да атакува улиците с пшеничена паста, спрейове, четки и кофи с бои, шаблонни изображения и закрепени постери на любими икони. Дебютира през 2008 г. с изложба озаглавена XXL: Животът е красив (XXL: Life Is Beautiful), която го изтласква на преден план в артистичната сцена. Става бързо известен, когато през 2010 г. чрез сътрудничеството си и с Банкси в номинирания от Академията документален филм „Exit Through the Gift Shop“ участва и отговаря за снимките на проекта. Същата година неговата картина Charlie Chaplin Pink достига рекордна цена от 100 000 долара в Ню Йорк. Творбата е огромно платно, показващо Chaplin с кофа боя и четка в ръка, обогатена с образа на Мадона и сърце. Mr. Brainwash е колекциониран от звезди по целия свят - от музиканти до модни икони. Джони Деп, Линдзи Лохан и Ким Кардашиан са закупили негови творби. Актьори и риалити звезди подкрепят артиста, като Мадона и Майкъл Джексън са сред първите му колекционери.

Keith Haring (Кийт Харинг) става известен през 1980 г. в Ню Йорк в рамките на художествената сцена в Ийст Вилидж заедно с Жан-Мишел Баския, Кени Шарф и Джени Холцер. Той преодолява пропастта между света на изкуството и улицата, рисувайки графити по градските подлези и тротоари, преди да се ангажира със студийна практика. Харинг обединява привлекателността на анимационните филми със суровата енергия на художниците на Art Brut като Jean DuBuffet, докато развива отчетлива естетика на поп графитите, която се състои от енергични, смело очертани фигури срещу плътни или шарени фонове. Основните му теми включват експлоатация, подчинение, злоупотреба с наркотици и заплаха от ядрен холокост. Харинг смело се ангажира със социалните въпроси, особено след като получава диагнозата СПИН през 1987 г. Днес творбите му се продават за седемцифрени суми на търг и са били обект на самостоятелни изложби в Бруклинския музей, Музея за модерно изкуство в Сан Франциско и Албертина Музей във Виена, наред с др. институции.

Houben Cherkelov (българин) Хубен Черкелов; известен като Хубен Р.Т.; роден на 23 януари 1970 г.) е художник, който живее и работи в Ню Йорк. В ранните си фотографии, филми и инсталации, посткомунистическото обществото е повтаряща се тема. В по-новата си работа Черкелов рисува изображения на американски и други национални валути, използвайки фолио и акрил. Във всичките си творби художникът се стреми да предложи начина, по който символичните образи легитимират националната власт. Творбите му са представяни в Музея на Бронкс, Ню Йорк, Музея Броган, Флорида, 54-то Венецианско биенале и галерии в Ню Йорк, Бостън, Вашингтон и Шарлот.

Кристо е роден на 13.06.1935 г. в гр. Габрово, България. Напуска страната през 1956 г., като първоначално заминава за Прага, Чехословакия, а през 1958 г бяга от там във Виена, Австрия. След това се премества в Женева, Швейцария. През 1958 г. Кристо заминава за Париж. Там среща Жан-Клод Денат дьо Гийбон, която става не само негова съпруга, но и партньор за цял живот в създаването на монументално творчество във външна среда. Жан-Клод умира на 18.11.2009 г., а Кристо на 31.05.2020 г. в дома му в Ню Йорк, където живее 56 год.