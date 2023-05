Тази година ще се проведе 20-то издание на международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE. Фестивалът ще е между 10 и 17 юни в Перник, София, Варна, Бургас и Пловдив.

Над 250 филма ще бъдат показани в рамките на фестивала, като в България се очаква да дойдат над 400 чуждестранни гости. Сред тях ще има автори на филми, режисьори, продуценти и дистрибутори, които ще участват в професионалната част на IN THE PALACE.

„Подготвяме се за най-мащабния ни фестивал до момента и затова за първи път ще сме в пет града. Желанието ни е повече хора да могат да се докоснат до късометражното кино. Физическото провеждане ще бъде в Перник и София. В тези два града подготвяме и концерти, срещи с автори и професионалната ни част “, споделя Цанко Василев.

IN THE PALACE International Short Film Festival се провежда с медийната подкрепа на NOVA.

За Фестивала

Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE e единственият фестивал в страната, сертифициран да номинира професионални късометражни филми за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар („©Oscar®” Awards of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Това са победителите в категориите за най-добър игрален и най-добър анимационен филм от международната състезателна програма, а също и победителят в категорията за най-добър български филм. IN THE PALACE е квалифициран да предлага и студентски филми за Student Academy Awards® - студентските Оскари, както и за испанските награди Goya.

Фестивалът се организира от Фондация “Международен фестивал за късометражно кино IN THE PALACE” и Фондация “Култура Перник” и е подкрепен от ИА „Национален филмов център“, Национален фонд „Култура“ и подпрограма МЕДИА на програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия.