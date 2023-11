Вторият филм на Яна Титова след супер успешния „Доза Щастие“ също се радва на изключителен интерес и вече се превърна във фаворит на зрителите през изминалия уикенд. „ДИАДА“ взе 4 награди „Златна роза“, а паралелно с премиерата си у нас, тази събота получи и приз от фестивала в Котбус, където беше отличен с голямата награда в категория U18 Youth Film Competition. „ДИАДА“ бе най-гледаното заглавие от киноманите у нас и привлече 12 526 зрители в салоните в цялата страна, като отчете приходи от над 156 хиляди лева за първите си дни на голям екран. Днес филмът ще бъде представен в конкурсната програма и на фестивала в Талин, един от най-реномираните кинофоруми в света с клас А. Филмът е продукция на PORTOKAL, а Нова Броудкастинг груп е медиен партньор на проекта.

След родната продукция се нареждат дългоочаквани заглавия с многомилионен бюджет като „Капитан Марвел 2“, също за първа седмица в кината, следван от „Тролчета: Бандата се събира“.

„ДИАДА“ се фокусира върху историята на Дида, 16-годишно момиче от малък град, което мечтае да замине при майка си в Америка, където да сбъдне и друга своя съкровена цел – да учи рисуване. За броени часове животът ѝ се преобръща, а нужната подкрепа липсва както от страна на най-добрата ѝ приятелка Ива, така и от страна на възрастните.

Въпреки тематиката на филма, която на пръв поглед привлича по-скоро младежка аудитория, филмът пленява всички поколения. Доказателство за това са стотиците коментари и съобщения с отзиви в различните социални мрежи, отправени до момента към екипа и към официалната страница на филма, част от тях – сравняващи го с култовия „Вчера“. Изключително позитивна е оценката и за убедителните превъплъщения както на главните героини, изиграни от дебютантките Маргарита Стойкова и Петра Църноречка, така и на утвърдените професионалисти.

В основния актьорски състав на „ДИАДА“ влизат редица любими актьори като Иван Бърнев, Силвия Лулчева, Стоян Дойчев, Ирмена Чичикова, Цветан Алексиев, Васил Бинев, Жаклин Дочева и други. В любимка на публиката се превърна и Жана Яковлева, директор на Българския културен институт в Рим, която влиза в ролята на учителката по математика.

Филмът е заснет в Ямбол през лятото на 2022 година. Операторската работа е дело на Мартин Балкански.

„ДИАДА“ е продукция на PORTOKAL, в копродукция с NO BLINK PICTURES, SONUS и RIGHT SOLUTIONS и с подкрепата на Национален филмов център, Творческа Европа и Национален фонд „Култура“. Продуценти са Ваня Райнова, Александър Алексиев и Ники Стоичков. Разпространява NO BLINK FILM.