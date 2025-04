За първи път в историята на “Като две капки вода” журито в състав Хилда Казасян, Любо Киров, Веселин Маринов и Димитър Ковачев - Фънки единодушно реши да даде на всички участници максималните 11 точки. “Всички бяхте безапелационни. Ние няма как да ви оценим с по-малко от това”, развълнуван съобщи решението им Фънки. Към тяхното безпрецедентно решение се присъединиха и менторите Етиен Леви, Владимир Михайлов и Александра Енева, които отказаха да излъчат фаворит, на когото да дадат своите точки.

В невижданата досега Вечер на дуетите се включиха участници от предните 12 сезона на шоуто. Александър Сано, Славин Славчев, Маги Джанаварова, Дарин Ангелов, Деси Добрева, Тома, Михаела Маринова, Орлин Павлов и Димитър Маринов си припомниха вълнението отново да излязат на най-желаната музикална сцена. В девет дуета, заедно със звездните участници от този сезон, те направиха зрителите на NOVA и гостите в студиото свидетели на невиждан спектакъл.

След изненадващото решение на журито, решението кой да стане победител остана в ръцете на зрителите, и участниците. С рекорден вот на зрителските гласове в NOVA PLAY до първата си победа се докосна Иван Христов с безапелационна имитация на Дони. Той изпълни една от най-обичаните български песни “Този филм”, а в ролята на Нети влезе Деси Добрева. “Излязох от апаратната, защото се развълнувах. Изпълнението ти беше страхотно”, каза продуцентът на шоуто Маги Халваджиян след изключително дългите аплодисменти на крака на цялата публика.

Още в началото на предаването сцената се превърна в един от най-култовите моменти на вечния мюзикъл “Брилянтин” - Николаос Цитиридис и Александър Сано влязоха в ролите на Оливия Нютън Джон и Джон Траволта. Михаела Филева и Славин Славчев изправиха всички на крака като световните мегазвезди Лейди Гага и Бруно Марс с баладата “Die With a Smile”. В един от най-обичаните български дуети - “Ритон”, се въплътиха Роксана и Дарин Ангелов и накараха всички да пеят заедно с тях “Джалма”. Александра Лашкова и Маги Джанаварова нажежиха обстановката в студиото с познатите танци от клипа на горещия хит на Бейонсе и Шакира “Beautiful Liar”. Най-дълги и бурни аплодисменти получиха Иван и Деси Добрева с невероятна имитация на Дони и Нети.

Шоуто продължи с дуета на Джон Фарнъм и сър Том Джоунс, а огромният си вокален диапазон с “You’re The Voice” показаха Звезди и Тома. Веднага след тях водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро посрещнаха Вениамин заедно с Михаела Маринова, които докоснаха с баладата “Единствени” в образите на Слави Трифонов и Софи Маринова. Дуетът на сезона - Димитър и Христо се превърна в трио тази вечер. Орлин Павлов излезе на сцената като своя колега Графа, а двамата участници бяха Орлин Павлов и Любо Киров, за да ни изпеят парчето “Заедно”. Последна от асансьора слезе Дивна като Хилда Казасян, а в образа на легендарния Тодор Колев се появи българският актьор с голяма следа в Холивуд Димитър Маринов. Изпълнението им на “Малки и големи” разчувства всички, но най-вече самата Хилда Казасян.

За полуфинала на 13-и сезон на “Като две капки вода” Бутонът на късмета отреди Звезди да бъде Алла Пугачова, Димитър и Христо да изпълнят песен на ABBA, Цитиридис да имитира Анелия, Лашкова да се превъплъти в Бритни Спиърс, Роксана да се преоблече като Силвия Кацарова, Михаела да влезе в света на Мария Калас, Дивна да пее като The Prodigy, Вениамин да бъде Криско, а победителят Иван да имитира Rеd Hot Chilli Peppers. Как ще се справят с новите образи? – разберете на 4 май от 20:00 ч. по NOVA.

Този понеделник гост на Борислав Захариев - Боби Турбото в КАПКИТЕ Podcast ще бъде победителят Иван Христов. Точно в 16:00 ч. в платформите Vbox7 , NOVA PLAY и YouTube зрителите ще чуят един разговор без задръжки, ще научат невероятни истории от гримьорните на “Като две капки вода”, ще разберат за най-големите гафове, които са му се случвали в ефир, и от какво се е вдъхновил за премиерата на филма “Гунди – Легенда за любовта”.

Николаос Цитиридис: Геро и Рачков с "Като две капки вода" ми бяха конкуренция в моята глава

Незаменимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро поканиха първи на сцената Николаос Цитиридис и Александър Сано, които се превъплътиха в легендарния дует от диско времената Olivia Newton John и John Travolta. Двамата изпълниха песента „You’re the one that I want“, като Цитиридис влезе в кожата на красивата, фина и очарователна Оливия Нютън Джон, докато актьорът и музикант Сано, участник в десетия юбилеен сезон на хитовото шоу за имитации, имитира холивудския актьор Джон Траволта. Песента е от любимия музикална комедия от 1978 г. „Брилянтин“, който превърна Траволта в истинска звезда, е най-продавания дует на всички времена според Daily Telegraph. Сладката Санди и лошото момче Дани се събират и разделят във вихрушка от шеметни танци, божествена музика и всякакви приключения, преди да признаят "Ти си този, когото желая" в кулминацията на филма.

„Това, което ми харесва от женския образ е, че във видеото Оливия Нютън Джон е с клин до глезените и няма да си махам космите. Но вокално е много трудно за изпяване. Ще видим дали Сано ще успее да ме понесе с поддръжката“, сподели Цитиридис.

„Много ти отиват женските образи и ги правиш с лекота, кокетност и съблазън. Много беше фалшиво, но спектакълът беше безспорен“, коментира Хилда Казасян.

Михаела Филева: „Като две капки вода“ е предизвикателен експеримент за всеки артист

Веднага след тях на сцената излезе очарователната Михаела Филева и Славин, които се превъплътиха в един от най-популярните и обичани изпълнители Bruno Mars & Lady Gaga. След като беше неузнаваема като Роби Уилямс в предишния осми лайв Михаела влиза в женски образ – Лейди Гага, докато дуетният й партньор и победител в шести сезон на „Като две капки вода“ Славин Славчев влиза в обувките на Бруно Маркс. Дуетът изпълнява песента „Die With a Smile“, като клипът е силно повлиян он 60-те години на ХХ век с атмосферата на кънтри музиката. Бруно/Славин напомня на типичен каубой с китара, а Лейди Гага прилича на легендарната кънтри певица Доли Партън. Песента печели наградата „Грами“ и се превръща в хит на годината.

„Познаваме се със Славин, но не сме пели заедно. Сега ще видим как ще се спеем. Харесва ми темата на песента – ако утре е края на света с кое човешко същество би искал да изживееш последните си мигове. Голямо предизвикателство е, защото и двамата са изключителни изпълнители", каза Михаела Филева.

„За мен Михаела е победител“, категоричен бе Славин.

„Нямам думи. Очаквах трагедия, защото и двамата са убийци, но беше уникално“, е мнението на Фънки.

„Да направите така, че да усетим това, което усещаме от оригинала, беше уникално и много трудно. Истински празник“, допълни Любо Киров.

Михаела Филева: За мен Николаос Цитиридис е голямата изненада в този сезон на „Капките“

След като спечели предишния лайв като Недялка Керанова, тази вечер на Роксана й се падна да имитира Катя от обичания Дует Ритон. Като неин дуетен партньор, превъплъщаващ се в образа на Здравко, ще видим актьорът и панелист от „На кафе“ Дарин Ангелов, който бе част от „Маскирания певец“ и от десети юбилеен сезон на „Като две капки вода“. Двамата изпълняват големия хит на дует Ритон „Джалма“, която е написана в стил Джипси кингс. Песента за изпепеляващата циганска любов, е по композиция на Зорница Попова и по текст на Живко Колев. Хитът носи името на героинята на Пепа Николова – Джалма. Това е циганката, която голямата актриса изигра в любимия български сериал „На всеки километър“.

„В нейното пеене на Катя има светлина. Много съм щастлива, че ми се падна тази песен и ще дам всичко от себе си. Обещавам да съм магнетична, красива, пееща. Харесва ми партньора ми – той е темпераментен“, сподели Роксана.

„Този дуетен лайв дава една друга страна на изпълнителите в Капките. Много хубаво имитирахте Катя и представихте нейното излъчване. Не бяхте ромка, а бяхте Катя“, бяха оценките на Веселин Маринов.

Любо Киров: Мотивацията да правя музика са хората пред мен

Ослепителната актриса Александра Лашкова бе неузнаваема в образа на латино дивата Shakira, която ще изпълни дует с американската звезда Beyonce. В нея ще се превъплъти певицата Маги Джанаварова, която също има опит на сцената на „Като две капки вода“, след запомнящото се второ място във финалното класиране на осми сезон на хитовото риалити за звездни имитации. Двете дами изпълняват песента „Beautiful Liar“, в която се разказва историята на две жени, излъгани от един и същи мъж. Вместо да спорят за него, двете жени решават, че не си заслужава. Те могат да живеят без него, защото той е просто красив лъжец. Парчето се превръща в истински хит и печели приза на MTV за най-добра колаборация.

„Ще се опитам да пея като ядосана чайка, а съм сигурна, че Маги ще е добра не само в пеенето, но и в танците“, сподели опасенията си Александра.

„Има моменти, в които на човек му пада ченето. Беше брутално това изпълнение на Лашкова. Оставихте ни без дъх“, каза Любо Киров.

„Беше блестяща тази вечер и вокално ме изненада и се представи равностойно на Маги, която пее като звяр“, допълни Фънки.

Не си пречим, помагаме си! - Александра Лашкова и Даниел Върбанов

Иван Христов отново има сериозно вокално предизвикателство, като този път Бутонът на късмета отреди да изпълни песен на любимия български дует Дони и Нети. Участникът ще има честта да имитира мъжки образ – този на певецът Дони, а чаровната изпълнителка Деси Добрева, която бе част от седми сезон на „Капките“ ще му помага като Нети. Двамата изпълняват песента „Този филм“, която е от едноименния албум на дуета от 2005 г.

„Дони е в топ 3 на любимите ми български изпълнители. Ще се опитам да го докарам гласа на Дони. Смятам докрай да се раздам“, разказва Иван.

„Това, което направи тази вечер беше невероятно. От мен имаш десет“, не се стърпя Магърдич Халваджиян. „Далеч по-пеещи хора са се опитвали да имитират Дони, но ти го направи брилянтно“, категорична бе Хилда „Участието ти върви във възходяща линия и тази вечер беше кулминация. Просто ме смачка с този образ на Дони“, допълни Веселин Маринов.

Роксана: След изпълнението ми в „Като две капки вода“ Етиен Леви ми каза, че съм била в друго измерение

Веднага след тях на сцената излезе рок звездата Звезди, който се превъплъти в един от най-популярните австралийски поп и рок изпълнители, но от британски произход – John Farnham. Той ще изпълни неговия сингъл от 1986 г. „You’re The Voice“, който след излизането си веднага оглавява австралийските класации. Парчето е изключително известно в концертен вариант, в който се включва и характерния глас на Tom Jones. Популярният уелски певец ще бъде имитиран от рокаджията Тома, който завърши на трето място в сезон 11 на „Като две капки вода“.

„Джон Фарнъм прави невероятен контакт с публиката през цялото време на концерта. В това парче има зверско пеене“, каза Звезди.

„Аз съм израснал с албума „Re-Nalgin“ на „Аналгин“ и това е Звезди. Той е моят учител“, каза Тома.

„Тази вечер това беше неотразимо изпълнение и искам да дам на всички по 11 точки“, каза Фънки. „Истинските неща стават се забавляваш и не се притесняваш за тембъра, който беше съвършен“, допълни Хилда Казасян.

Победителят в два лайва на шоуто за имитации Вениамин получава огромно съдействие от победителката в пети лайв на шоуто Михаела Маринова. Двамата изпълнители влизат в характерните и любими образи на Слави и Ку Ке Бенд и ромския славей Софи Маринова и изпълняват хита им „Единствени“. Баладата е една от най-силните създадени от Маестрото и един от най-мощните женски гласове, в която са перфектно композирани ниските и супер високите тонове на гласовете на Софи и Слави.

„Надявам се да се усетим вокално с Мишето Маринова. Преди няколко сезона тя направи съвършена имитация на София Маринова. Слави има нисък глас, но ще направим всичко възможно да се харесаме на публиката“, каза Вениамин.

„Вениамин се отдава на 1000% и е много добър имитатор и артист“, каза Михаела Маринова.

„Вениамин потъва в детайла и владее гласа си прекрасно. Ти нямаш грешно вокално попадение и си едно към едно с образа, който правиш“, категоричен е Любо Киров.

Дуетът Димитър и Христо развълнуваха силно публиката с песента на Любо Киров, Графа и Орлин Павлов „Заедно“, като Бутонът на късметът реши да размеси картите и да провокира участниците. Димитър се превъплътява в образа а Орлин Павлов. Христо влиза в костюма на Любо Киров, а присъединилият се на сцената на „Капките“ Орлин се преобразява като Графа. Орлин ще си припомни емоциите и усещането да е на сцената на „Като две капки вода“, тъй като той бе част от шоуто в четвърти сезон. Парчето „Заедно“ е първото съвместно изпълнение на триото от 2010 година, като в основата му е идеята за доброто, което става по-голямо, когато се включват повече хора.

„Това ще е най-трудният образ до този момент, защото Любо ще стои пред мен. Надявам се хората в залата да изпитат една хубава емоция“, каза Христо.

„Жестоко изпълнение и пресъздадохте енергията на песента“ е мнението на Графа, който гледа изпълнението от публиката. „Дуетът са уникални певци. Аплодисменти за двамата за превъплъщенията, които правят, но Орлин е невероятен“, коментира Любо Киров. „Орлин направи страхотно Графа. Димитър и Христо направихте страхотно шоу“, допълни Веселин Маринов.

Последни на сцената на девети лайв на „Като две капки вода“ излизат Дивна и Димитър Маринов, на които се падна да имитират неподражаемите Хилда Казасян и Тодор Колев. Дуетът изпълнява вечния хит „Малки и големи“ – песен композирана от Вили Казасян. Песента не е изпята от него и дъщеря му Хилда, тъй като е била много малка, а партньор в дуета е актьора Тодор Колев. Актьорът Димитър Маринов вече е влизал в кожата на учителя си по актьорско майсторство – легендарния Тодор Колев, като вече е правил уникална имитация на финала на осми сезон на шоуто, но с друго негова песен – „Самотния човек“.

„Падна ми се да изпея една от най-хубавите песни и то като Хилда Казасян, която пее с много финес. Песента създава у мен чувство на умиление и тъга. Чиста и красива емоция, благодарна съм на възможността да изпея тази песен, която е пропита с много любов“, признава Дивна.

От тази година зрителите вече гласуват онлайн за своите любимци чрез безплатното приложение NOVA PLAY. То може да бъде изтеглено от AppStore или GooglePlay , като във всяко шоу всеки зрител има възможност да пусне един глас, с който да подкрепи само за един участник.

Следете Facebook страницата, официалните профили на “Като две капки вода” в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA за повече информация.

За интересни истории от “Капките Podcast” последвайте профилите на подкаста в Instagram, Facebook и TikTok.

Редактор: Райна Аврамова