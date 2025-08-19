В Световния ден на хуманитарната помощ УНИЦЕФ България публикува годишния си доклад с информация за работата си през изминалата година. В партньорство с ключови институции от публичния, гражданския и частния сектор, организацията разработи: иновативни услуги за закрила и подкрепа на деца и семейства, преживели насилие; патронажна грижа за семейства с малки деца; услуги за ранна детска интервенция за деца със затруднения в развитието; мобилни екипи за работа в общността; училищни програми за превенция на насилието; изграждане на сигурна зона за непридружени деца и много други.

Чрез дейността си, УНИЦЕФ успя да достигне до хиляди деца в България:

Програмите за закрила на детето подкрепиха над 15 000 деца и млади хора ;

; Образователните програми обхванаха над 25 000 деца и млади хора ;

; 80 000 малки деца и семейства бяха включени в програмите за ранно детско развитие;

Над 30 000 деца бежанци и техните семейства получиха подкрепа чрез различни програми на УНИЦЕФ;

Повече от 10 000 младежи участваха в различни инициативи и имаха възможност да учат, да развиват лидерски умения и да изграждат бъдещето си.

На 18 февруари, за втора поредна година, УНИЦЕФ България и NOVA съвместно организираха телевизионна кампания за набиране на средства, базирана на популярния формат „Като две капки вода за всяко дете“. В резултат на високия обществен интерес към инициативата и активното застъпничество през годината, насочено към преодоляване на липсата на специализирани услуги за подкрепа на деца и семейства – жертви на насилие, УНИЦЕФ успя да разшири въвеждането на модела на Центровете за застъпничество за деца „Зона ЗаКрила“ в 8 нови общини.

„Това не са просто числа. Съвместната ни работа доведе до реален напредък и трайна промяна в живота на най-уязвимите деца в България. Постигнатото стана възможно благодарение на всеотдайната работа и обединените усилия на колегите ни, на нашите международни и национални партньори и институции, медиите, академичната общност, както и на всеки индивидуален дарител и корпоративен партньор. Благодарим ви, че сте с нас. Милиони деца по света днес растат по-здрави, по-силни и изпълнени с надежда благодарение на съпричастността и отдадеността на нашите партньори и поддръжници. Защото независимо колко сложен става светът, ние никога не се отказваме. Оставаме, за да подкрепяме всяко едно дете“, заяви представителят на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн.

Целия доклад на УНИЦЕФ за 2024 г. може да прочетете ТУК .

