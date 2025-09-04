Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В петък в "Твоят ден" ще видите:
Възнаграждение – лекарите категорично отказват да работят в тази сфера?
Какви са действията на Столичната община след сигнали за липсваща маркировка и изкривен знак на пешеходната пътека, на която бе убит Филип Арсов в София?
България на трето място сред страните от ЕС по ръст на МРЗ за последните 10 години – защо въпреки това страната ни продължава да е с най-ниска минимална стойност в Съюза?
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 11.00 ч. по NOVA NEWS.
