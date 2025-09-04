В петък в "Твоят ден" ще видите:

Възнаграждение – лекарите категорично отказват да работят в тази сфера?

Какви са действията на Столичната община след сигнали за липсваща маркировка и изкривен знак на пешеходната пътека, на която бе убит Филип Арсов в София?

България на трето място сред страните от ЕС по ръст на МРЗ за последните 10 години – защо въпреки това страната ни продължава да е с най-ниска минимална стойност в Съюза?

