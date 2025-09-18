Актрисата Наталия Василева и инфлуенсърката Гергана Христева ще се борят за своето място в екстремната надпревара “Игри на волята”. Те не получиха глас за спасение от победителя в капитанската битка, не успяха да се спасят и по време на Съвета на осъдените.

Вечерта за воините в Дивия север започна с племенния съвет на Феномените. Ексцентричната Наталия бе единодушно определена като една от номинираните, а към нея се присъединиха аниматорът Калин и IT специалистът Александър.

След приключването на номинационния съвет, Арената приветства капитаните на Лечителите, Феномените и Завоевателите. Там амбициозният Иван, духовитият Лапунов и опитният Ивайло се сблъскаха в битка на търпението, прецизността и правилната стратегия. Капитанът на Завоевателите Ивайло постигна впечатляваща победа със завидна преднина. За победата той получи награда от 50 златни гроша, а с правото на помилване реши да спаси мениджъра на таланти Тянко.

Срещите край огъня с водещата Ралица Паскалева продължиха със Съвета на осъдените. Спасение намериха двама от представителите на Феномените - Калин и Александър. Бизнесдамата Александра се сдоби с правото на смяна, а своя заместник на елиминациите тя ще определи утре. Гергана и Наталия изтеглиха лишаване от храна и право на капитанство, както и задължението да участват в предстоящата битка за оцеляване.

Утре приключенията в Дивия север продължават със зрелищен елиминационен сблъсък, а изгнаниците от Блатото ще се съберат за първи път край огъня.

