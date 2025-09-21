Петнадесет нови съквартиранти прекрачиха прага на Къщата на Big Brother в премиерния епизод на социалния експеримент по NOVA. Сред тях има тираджия популярен в TikTok, химичка с множество пластични корекции, ловец на духове, бивш войник, млад хлебар и домакин в затвор. Ярките образи веднага бяха подложени на тест от Big Brother - специална мисия, в която те трябваше да се разделят на два отбора.

Обиколка на Къщата на Big Brother, който след минути превзема ефира на NOVA

Още с влизането си привлекателната Мина Стоянова, която учи фармация, и ексцентричният Цветан Георгиев, който провокира с визията си, трябваше да станат лидери на два екипа, а щом отвориха вратата на най-обсъжданата къща у нас, съквартирантите трябваше да изберат към кой от тях ще се присъединят. Само четирима души се включиха в отбора на Цветан. Обратът обаче шокира всички, след като екипът на Мина ще трябва да прекара цяла седмица на двора без багажа си, разчитайки на милостта на пълноправните съквартиранти.

Къщата на Big Brother отваря врати за 15 нови съквартиранти

По време на епизода зрителите гласуваха в NOVA PLAY за своя любим участник. Вотът спечели тиранджията от Видин Калин Борисов. Big Brother обаче поднесе поредния обрат за новите обитатели на Къщата - Калин се превърна в първия номиниран и ще се бори за мястото си в Къщата.

Първият епизод на официалния подкаст на Big Brother “Голямата сестра” ще бъде излъчен в понеделник в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube с анализ на новите съквартиранти. Водещата Елена Сергова ще посрещне Кристина Патрашкова и Йордан Петков, които ще споделят искреното си мнение за обратите в къщата.

Очаквайте първия делничен епизод на Big Brother във вторник от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Райна Аврамова