В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Валентина Иванова от София.

Валентина излезе за своята игра с кутия номер 7. За съжаление се раздели със 100 000 лв. още в началото на играта, а след това отказа оферти от 3000 лв. и смяна на кутиите. Следващите предложения на Банкера за 2000 лв., 2500 лв. и 3000 лв. също отхвърли и това я доведе до финала на нейната игра, където в последните три кутии останаха 500 лв., 5000 лв. и 12 500 лв. Офертата от 2000 лв. не я изкуши и на Валентина й остана да разкрие една последна кутия. За лош късмет в нея се криеше най-голямата сума и Банкера я постави пред трудния избор, да открие коя е кутията с 5000 лв. и да я вземе при себе си. Тя остана с кутия номер 7, а в нея намери печалба от 500 лв. Валя не успя да достигне до големите суми в играта, но на нейно място идва друг играч, готов да се бори за голямата печалба.

Редактор: Райна Аврамова