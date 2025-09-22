Празничният киномаратон ще стартира от 12.30 ч. с романтичната комедия „Кралска сватовница“, която ще ни разкаже историята на сватовницата Кей, чиято репутация на „Дама купа” стига до крал Едуард Волдовски. Той решава да я наеме, за да намери съпруга на сина му. Но сърцето на принц Себастиан е непристъпно и Кейт не може да види нежната му страна, докато той не извиква паметта на майка си.

По-късно от 14.15 ч. романтичната комедия „Сладко като пай“ на режисьора Джонатан Макферсън ще разкаже историята на Тамара – предприемач с изключително натоварено ежедневие. С надеждата да си почине от живота, тя посещава ябълковата градина на семейството си. Постепенно Тамара се влюбва в най-добрия си приятел от детството, а сега и мениджър на фермата Уил и заедно полагат доста усилия, за да поддържат овощната градина жива. Дружеското насърчаване от страна на Уил припомня на Тамара, че домът е нещо, за което си струва да се бориш, а разкривайки тайната си рецепта за ябълков пай, тя е вдъхновена да реализира още една „идея за милиони долари“.

Не пропускайте „Кралска сватовница“ от 12.30 ч. и „Сладко като пай“ от 14.15 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова