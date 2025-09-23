Роби и Мона – за музиката, любовта и вдъхновението.

Божила ще се впусне в едно екстравагантно приключение в Родопите.

Джуджи ще ни разходи в Нахани – мистериозната долина на обезглавените мъже.

С куп звездни гости ще обсъдим най-интересното от новия сезон на Big Brother.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова