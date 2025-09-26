-
Гледайте тв играта от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Любомир Джамбазов от Самоков.
На Любомир се падна кутия номер 18. Той отказа първата оферта на Банкера за 3500 лв., а след това смени кутията си за номер 11. Отхвърли още една смяна и 3000 лв., но Любо реши да рискува, защото в играта все още имаше две кутии с 20 000 лв., едната от която Банкера беше сложил на мястото на 0,10 лв. За съжаление я разкри веднага след като отказа офертата, но другите 20 000 лв. останаха на финала, където срещу тях бяха 1000 лв. Отново получи възможност да смени кутията си и реши да размени номер 11 за останалата срещу него номер 12. Това се оказа добро решение, защото в нея той откри голямата сума. Любомир си тръгва от „Сделка или не“ щастлив от своя избор и със завидна печалба от 20 000 лв.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
