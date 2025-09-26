-
-
-
-
-
-
Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
Симона Халачева – как мечтата ѝ да посети Япония се оказа емоционално и духовно пробуждане?
Кристина Димитрова – за любовта, която дава и получава от внуците си.
Защо е толкова трудно да кажем обичам те? Психологът Елица Великова.
В „Елизабетско“ първият отпаднал от Big Brother.
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.
