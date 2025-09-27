Отбранителен щит срещу дронове. Ще бъде ли България част от защитната стена на Европа?

Преброяване на редиците в опозицията. Ще има ли нов курс? Николай Денков от „Продължаваме промяната“.

Държавата, демокрацията, обещанията. Бившият председател на Народното събрание Александър Йорданов.

За хората и службите. Кой трябва да ръководи българското разузнаване? Бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев.

Тази неделя – Кралете на шоуто. Димитър Рачков, Магърдич Халваджиян и Кирил Киров-Кико.

Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова