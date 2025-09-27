-
Фермер, музикант и културист влизат в спор за последното място в “Игри на волята” 7
-
Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер
-
Йордан от “Игри на волята”: Имотният пазар в България е надут (ВИДЕО)
-
Александра сложи край на участието на Тянко в “Игри на волята”
-
„Събуди се“: Ще стигнат ли националите ни световния връх във волейбола?
-
„Пресечна точка”: За политическите битки и за успехите във волейбола
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Отбранителен щит срещу дронове. Ще бъде ли България част от защитната стена на Европа?
Преброяване на редиците в опозицията. Ще има ли нов курс? Николай Денков от „Продължаваме промяната“.
Държавата, демокрацията, обещанията. Бившият председател на Народното събрание Александър Йорданов.
За хората и службите. Кой трябва да ръководи българското разузнаване? Бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев.
Тази неделя – Кралете на шоуто. Димитър Рачков, Магърдич Халваджиян и Кирил Киров-Кико.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни