Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В понеделник в "Твоят ден" ще видите:
След 55 години България отново със сребърен медал на световно първенство по волейбол! Говорим за успеха на “лъвовете” и как спортът обединява.
Русия атакува с дронове Киев, а Полша затвори част от небето си. ЕС даде ход на плановете за “стена срещу дронове”- как ще изглежда тя и как се включи България?
Къде е страната ни според индекса за икономическа свобода и защо ЕЦБ препоръча на домакинствата да държат пари в брой?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 13.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Дарина Методиева
