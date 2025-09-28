В понеделник в "Твоят ден " ще видите:

След 55 години България отново със сребърен медал на световно първенство по волейбол! Говорим за успеха на “лъвовете” и как спортът обединява.

Русия атакува с дронове Киев, а Полша затвори част от небето си. ЕС даде ход на плановете за “стена срещу дронове”- как ще изглежда тя и как се включи България?

Къде е страната ни според индекса за икономическа свобода и защо ЕЦБ препоръча на домакинствата да държат пари в брой?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 13.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Дарина Методиева