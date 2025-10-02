Доктор Лъчезар Манчев от Бургас е поредният участник в „Игри на волята“ сезон 7, който се наложи да напусне екстремното риалити по медицински причини. 28-годишният чаровен стоматолог получи сериозна травма докато преминаваше едно от препятствията на Арената и се наложи да се сбогува с племето си и с мечтата си за финал. Днес той е гост в студиото на „На кафе“, където споделя разочарованието си от излизането си, но е щастлив от преживените емоции. Разказва, че не се е готвил допълнително за предаването. Осъзнал е веднага, че е сериозна контузията му, но заради еуфорията и споделените емоции, не е искал да излиза.

„Една от причините за контузията е липсата на загряване преди битка, особено ако идваме от плажа, където за няколко дни сме напълно обездвижени. Другата причина е дехидратацията. И да пиеш вода, ако не се храниш, мускулите не се хидратират добре. В допълнение имам и големи килограми, с които влязох в риалитито – те изглеждат добре а екрана, но малко ми натежаха“, разказва на какво се дължи травмата му участникът.

Лъчезар признава, че не търси конфликти и умее да намира начин да разговаря с хората, дори и в такъв тип среда. Когато околните виждат, че си добронамерен, усмихнат и открит човек, хората го харесват. За него е нямало значение дали е мъжка или женска коалиция. Тъй като този сезон има повече номинации, коалициите не са имали такова значение като в предишни сезони. Затова е избрал да играе с хора, които харесва и от които може да научи нещо повече.

„Това, което установихме вътре в играта е, че хората се познават предварително и това влияе на играта. Жените тренират при един човек, мъжете при друг. Но продължава да има разделение между мъже и жени, дори и в нашето племе. Аз бях готов да играя с всеки, който ми харесва и можем да направим интересна игра“, коментира предизвикателствата на социалната игра д-р Манчев.

Докторът споделя, че се опитал да разговаря с Карина и дори да играе с нея в началото, но нещо не му е допаднало, за да продължат в играта заедно в коалиция. Не е бил изненадан и от решението на Иван да премине към женската коалиция. Ники и доктора са били най-близките му хора в „Игри на волята“, а сега е в добри взаимоотношения с всички участници в предаването.

„Честно казано мръсотията ми беше по-голям проблем от глада. Не ми се е случвало да не се изкъпя толкова много дни. Когато знам, че и другите са гладни, по-лесно се преминава през него. Ако бях останал сам на плажа, сигурно щях да мисля само за храна. Но първото нещо, което направих след като излязох е да си взема пържола с картофи от една каравана“, разкрива докторът.

Още истории от детството му и от студентските му години във Варна, гледайте във видеото.

