Тази пролет NOVA ще представи у нас световния феномен „The Floor: Превземи играта“. Водещ на телевизионната игра е един от най-успешните български актьори в световен мащаб – Юлиан Костов. Той гостува в студиото на „Събуди се“, където разкри на водещата Марина Цекова повече за новото приключение, в което се впуска, но и за всички други главни роли в живота си.

Когато идва предложението да се яви на кастинг за водещ, той се запознава детайлно с предаването и разбира, че водещ на американския формат е популярният актьор Роб Лоу. Оказва се, че актьорската професия вече ги е срещала за снимките на мини сериала “Wild Bill” през 2018 г. Форматът „The Floor” обаче го впечатлява най-вече със своята динамика и битка на знания.

Юлиан Костов е водещият на хитовия формат “The Floor” в България

„Обичам предавания, които са свързани със знания, бърза мисъл и реакция. Това е състезание, в което има стратегия, но е важно да можеш да покажеш и самообладание. Събрали сме 100 българи, които са с различни професии и интереси, като всеки от тях идва със собствена категория на познания“. Освен огромният адреналин, който предизвиква играта, водещият разкри, че и всеки от участниците има много интересна житейска история. „Предаването е направено изключително добре. Пускаш го и не можеш да спреш да го гледаш“, допълва Костов.

Юлиан признава, че за него воденето на предаване означава да вложи част от себе си, затова се е доверил на вътрешното си чувство и на екипа на „The Floor“. „Много ми харесва да водя. Обожавам да съм сред хора и мисля, че комуникацията е една от силните ми черти. Смятам, че българската публика има глад за интересни предавания, свързани със знания. Когато бях малък, си спомням за изследвания, които твърдяха, че българите са от най-интелигентните нации в света. Време е да си го припомним“, допълва той.

Изключително благодарен е и за подкрепата на българския и нидерландския екип, тъй като предаването се снима в един от най-големите и модерни снимачни комплекси в Европа, разположен в Меката на телевизионното производство Нидерландия. Снимките на телевизионната игра са преминали в оригиналното студио, където се снимат почти всички международни версии на формата.

Ролята на водещ на „The Floor“ се оказва продължението на една изключително успешна година за Юлиан Костов. След ролята в световния хит „Белият лотос“, той постига още един впечатляващ успех. Превръща се в първия българин, стъпил на сцената на британския еквивалент на Бродуей – Уест Енд. Признава, че много обича да се предизвиква и да прави неща, от се страхува и никога не е правил. Така сбъдва мечтата си да покори и театралната сцена.

„Ролите ми в „Белия лотос“ и тази на „Уест Енд“ са несравними. След като изиграх 101 представления за 3 месеца, съм много щастлив. Участвах в двучасова трагикомедия, която е продукция на Националния театър на Великобритания, поставена за първи път в Дорфман и с номинации за наградата „Лорънс Оливие“, вид театрален „Оскар“ на Острова. Пиесата бе поставена на „Уест Енд“, територия, в която са разположени 39 театъра, които имат 17.5 милиона зрители за миналата година. На дебюта ми за момент успях да се погледна отстрани, но адреналинът беше толкова огромен, че след представлението се чувствах като премазан от тир“, разказва актьорът, покорил и лондонската театрална сцена.

Какво още разкри Юлиан Костов за приключенията си на театралната, кино и телевизионна сцена, вижте във видеото.

Редактор: Райна Аврамова