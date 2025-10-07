-
Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother
В "Социална мрежа" на 8 октомври ще видите
В „Твоят ден” на 8 октомври ще видите
В „Денят на живо” на 8 октомври ще видите
Kлючова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”
Мечтана печалба в "Сделка или не"
Темтите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
Васко Василев с изненада за феновете си по случай рождения си ден.
Лияна – за емоциите и предизвикателствата след първата си филмова роля.
Джуджи ще ни разкаже историята, която е вдъхновила филма за „Индиана Джоунс“.
И коментарно студио с най-любопитното от Big Brother.
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
