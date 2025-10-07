Васко Василев с изненада за феновете си по случай рождения си ден.

Лияна – за емоциите и предизвикателствата след първата си филмова роля.

Джуджи ще ни разкаже историята, която е вдъхновила филма за „Индиана Джоунс“.

И коментарно студио с най-любопитното от Big Brother.

Редактор: Боряна Димитрова