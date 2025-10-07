-
Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother
В "Социална мрежа" на 8 октомври ще видите
В „Денят на живо” на 8 октомври ще видите
Kлючова капитанска битка променя хода на Войната на племената в “Игри на волята”
„На кафе“ с Васко Василев, Лияна и коментарно студио с най-любопитното от Big Brother
Мечтана печалба в "Сделка или не"
Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В сряда в "Твоят ден" ще видите:
След проверката на властта: Има сгради, построени върху река в „Елените”. Защо това е допуснато и как е повлияло на бедствието, отнело живота на четирима души?
Синдикатите с идея за по-големи данъчни облекчения за работещи семейства с деца, както и облагане на свръхпечалбите. Какви са останалите предложения и приложими ли са за българската икономика?
Международна мрежа за кражби на телефони с българско участие. Как е работила схемата?
Гледайте „Твоят ден" от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.
