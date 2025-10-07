В сряда в "Твоят ден " ще видите:

След проверката на властта: Има сгради, построени върху река в „Елените”. Защо това е допуснато и как е повлияло на бедствието, отнело живота на четирима души?

Синдикатите с идея за по-големи данъчни облекчения за работещи семейства с деца, както и облагане на свръхпечалбите. Какви са останалите предложения и приложими ли са за българската икономика?

Международна мрежа за кражби на телефони с българско участие. Как е работила схемата?

