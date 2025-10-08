В коментарното студио за Big Brother в „На кафе“ тази сутрин впечатленията си от последните събития в Къщата споделят Голямата сестра Елена Сергова, репортерът на NOVA Юлиян Стоянов, Елизабет Методиева и панелистите Кристина Патрашкова и Георги Блажев.

За първия скандал между Мина, Михаела-Овцата и Лена

„Мина е много добър играч. В случая влезе в ролята на провокатор. Тя знае много добре какво прави и се опитва да си изиграе добре картите. Видяхме как Овцата я обвинява, че цялото ѝ поведение се гради върху това да трупа повече лайкове. Че иска да спечели повече последователи в Tik Tok”, сподели Юлиян Стоянов.

Елизабет Методиева, от своя страна, изрази възмущението си от изказването на Лена, с което тя определи Овцата като неравностойна за нивото ѝ заради това, че няма семейство и деца. „Грозно е да съдиш някого по това дали има или няма деца. Може да има проблем или просто да не е срещнал още подходящия човек в живота си.“

„Когато аз бях в Къщата на Big Brother Ирен Кривошиева отправи към мен подобен въпрос. И знам, че това е недопустимо. Но, вижте само какво дискутират. Тоест, за какво се карат по този махленски начин. Това показва менталността им. Мерят се една друга с лайкове, какви са им задните части, какви са им физиономиите. Как не се измериха по това какво са постигнали в живота или какво искат да постигнат, какви мечти имат… Те се разправят за това има ли плюнка в яденето и бъркаш ли в салатата. Това показва, че те гледат на света по този начин. Че това са критериите им, представите им за щастие и начин на живот“, категорична бе Кристина Патрашкова.

Според Георги Блажев в Big Brother влизат едни първични хора, които не успяват да водят спор по възпитан начин. „Имаше много грозна реплика от страна на Лена към Овцата: „Ти 7 години живееш с един мъж, а той не ти е дал пръстен.“

За смешните моменти в Къщата

„Смятам, че за да има чувство за хумор, трябва да имаш интелект. Давид сякаш е единственият, който вкарва тази лекота в общуването. Валентин се опитва да вкара гласа на разума, но той бързо бива потушен“, споделя мнението си Блажев.

За Кристина Патрашкова Валентин е истинският контрапункт на останалите в Къщата. „Това е смисленият човек във формата и много ми се иска да стане малко по-активен. Определя Давид като симпатичен „със своята доброта, която граничи с наивност“.

За отношенията между Иван, Стоянов и Въшката

„Лично аз смятам, че Стоянов не успява да се отпусне в Къщата, защото играе със стратегия. Мисля, че оправданието: „Не съм готов, защото нещо от миналото ме гложди“ не е реално. Мисля, че той е много обигран и е изключителен стратег. Отишъл е там за победа. И да прави добро впечатление. Още не е сигурен дали, впускайки се в отношения с момиче, което е под интелектуалното му ниво, би могъл да се придвижи напред. Не съм сигурна и дали истински харесва Въшката“, коментира Елена Сергова.

„Аз му свалям шапка за здравите нерви и хладнокръвие. Аз мисля, че Въшката играе повече. Мисля, че и двамата знаят, че когато има романтична история, това е добре за играта. Нейното обяснение за това какво се случва между тях беше сходно с неговите думи. И в двамата прозира някакъв фалш, но той е по-умен от нея и се възползва от ситуацията много по-хитро. Относно поведението на Калин и реакцията му към Стоянов ще кажа, че в Къщата явно е пълно с нарцисисти. И той, и Иван се засягат от нещо съвсем дребно. И това не е единственият случай. Това са хора, които не са сигурни в себе си и в собствената си стойност. Затова те изграждат едно фалшиво его. И са много чувствителни, когато някой съвсем леко ги засегне“, споделя Кристина Патрашкова и допълва, че от всички персонажи в Къщата, най-интересен за нея е Иван.

„Иван е много ценен за такъв тип предаване. Не заставам зад позицията му и поведението му в спора му с Мина. Той е арогантен и се държи много зле. Но, имайки предвид, тежката му житейска съдба, това е един човек, за който дори една малка промяна, може да изиграе съществена роля в живота. Той е склонен да се замисля. Не го оправдавам, а обяснявам действията му.“

Според Гала Иван не приема никакво мнение, различно от неговото. „Аз не разбирам защо държи сметка на Стоянов, че проявява отношение към Сияна. Съмнявам се, че той може да се промени. А силните мъже в Къщата стоят зад него.“

