"Пресечна точка": За "санитарен кордон" около президнета и реформите в образованието
В „Твоят ден” на 9 октомври ще видите
В "Социална мрежа" на 9 октомври ще видите
Военно положение води до сълзи в Big Brother тази вечер
Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер
Студио Big Brother: Скандали, признания и любовни искри пренареждат отношенията в Къщата
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
Кристина Димитрова – за любовта към внуците.
Кой е д-р Едмонд Рангелов с емоционален разказ за човешкото лице на лекарската професия.
Владо Зомбори пред Бети за музиката, интуицията и любимите му жени.
Специалната среща в предаването ще бъде със стратега на „Игри на волята“ – д-р Петров.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвърък от 9.30 ч. по NOVA.
