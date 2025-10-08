Седмичната мисия на съквартирантите, която ги поставя в тежко военно положение, ще доведе до силни емоционални реакции сред най-чувствителните от тях. Тираджията Калин Борисов, който вчера пое тежката роля да ръководи група, ще трябва да докаже, че има лидерски качества. Това няма да се хареса на неговите подчинени и ще е причина за поредна порция конфликти в Къщата.

Студио Big Brother: Скандали, признания и любовни искри пренареждат отношенията в Къщата

Темпераментният DJ Иван вече показа, че не може да търпи несправедливостта и незачитането на мнението му. Той неведнъж влезе в конфликт със Стоянов, а две от отличаващите се дами в Къщата - Михаела и Лена размениха много остри реплики и стигнаха до тежък словесен конфликт. Готови ли са всички в името на общия успех да загърбят различията и да изпълняват заповеди?

Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

В епизода тази вечер ще видим сълзи в очите на двойката в Къщата - инфлуенсърката Сияна Славова и бившия военен Стефан Стоянов. Младият красавец взриви социалните мрежи с признанието, че със Сияна са гаджета, но “само в Къщата”. Как ще се развият отношенията им? И ще изпълни ли успешно мисията войската на Big Brother?

