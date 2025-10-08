В четвъртък в "Твоят ден " ще видите:

Прокуратура и полиция нахлуха в община Несебър - какво търсят и ще бъдат ли повдигнати обвинения заради жертвите на наводненията в Елените?

Личните лекари настояват таксата за преглед да се увеличи - какво налага повишението?

Четири месеца по-късно: Повторна репортерска проверка на „Твоят ден“ - какви са цените на основните хранителни продукти?

Редактор: Мария Барабашка