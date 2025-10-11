Професионалната волейболистка Ивана Боянова се превърна в следващия сигурен участник в осмия сезон на екстремното риалити “Игри на волята” след победа в кастинг битка. Тя съумя да надделее над една от звездите на петия сезон на предаването - гимнастичката Виктория Пенелова. Спортистката е вторият сигурен участник в сезон 8 след приключенеца Николай Бенковски, който надви бизнесмена Симеон Кралев миналата седмица.

Съревнованието между двете амазонки протече изключително оспорвано. Ранна преднина на претендентката Ивана не сломи духа на опитната Виктория и тя успя да поеме водачеството в средата на сблъсъка. По-добрата съобразителност и умения с въдица в ръка на волейболистката в крайна сметка ѝ донесоха победата и място в следващия сезон на “Игри на волята”.

Участие в битката взе и племето на Лечителите, което получи право да направи предположение за крайния победител в дуела. Зелените посочиха именно Ивана за свой фаворит, което им донесе ценна награда под формата на хранителни продукти.

Екшънът на Арената в Дивия север продължава и през следващата седмица с нова битка за територия, a борбата за надмощие на Блатото ще поеме в изненадваща посока.

