Елизабет Методиева е в студиото на „Голямата сестра“, където се среща с напусналата по собствено желание на Big Brother Михаела Василева. С нея специално за „На кафе“ репортерът разговаря за причините довели до излизането й от най-известната къща в телевизионния ефир. След като две поредни седмици тя печели вота на зрителите, няма съмнение, че това ще се случи и при този лайв. За десетте й отпуснати минути, в които тя трябва да реши дали да остане или да си тръгне, тя взима категорично решение. Разказва, че е решила да даде шанс на Лена, която получи най-ниска подкрепа от зрителите на NOVA.

„Благодаря на всички, които са гласували за мен, но това е моето решение и искам да видя как ще се развие играта без мен. Твърдеше се, че много крещя и викам, но има и много други подобни като мен – Калин и Лена. Искам да видя как ще се справят с тишината“, коментира справедливо ли е да пренебрегне вота на зрителите и да си тръгне от къщата вместо Лена.

Михаела споделя, че е получила много съобщения от фенове и е прочела всичките. Категорична е, че през цялото време е била искрена и откровена, и си е казвала директно всичко в лицето на съквартирантите, които са говорили по неин адрес обидни думи по стаите.

За скандалите и провокациите

„Пошло е три от съквартирантките да стоят в банята и да си мерят силикона. Не ме дразни толкова показността, а други неща. Мисля, че играта на Мина, която се представя за много интелигентна, без мен ще отиде в канала. Мина е тази, заради която ние с Лена не се разбирахме. Без нея, имаше вероятност с Лена да сме приятелки. За мен Лена е искрен човек, който попадна в лоша компания“, разкрива Михаела.

За нея победител в Big Brother трябва да е Лили – закваската на Давид Бет. Михаела е шумна и говори на висок глас, но може би това е начинът, тя да бъде чута в един мъжки свят. Тя разказва, че не може да се сдържи в компания от 15 души, когато коментират външния й вид и семейното й положение.

„Лена и Мина имат разговор, в който обсъждат как да ме провокират. Предпочитам да съм сред упадъка на обществото, което се бунтува и си казва в очите, а не да съм сред тези, които минават между капките, и се борят със зъби и нокти да постигнат своето, без да се притесняват дали ще обидят и наранят някого. Искам да си казвам нещата открито и да бъда чута. В Big Brother всеки говореше зад гърба на всеки. Само аз имах смелостта да изляза и да кажа мнението си. На всеки му се случва да избухне в живота, но не съм толкова експресивна навън, колкото вътре в Къщата“, признава тя.

Според участничката няма любов между Въшката и Стоянов, а двамата се опитват да пресъздадат ситуацията от миналия сезон на Big Brother. Категорична е, че Мина се опитва да направи същото с Котов.

„Не мисля, че можех да намеря любовта в риалитито. Красотата е субективна, но първичното при мен се получава по-добре. В Къщата на Big Brother не намерих любовта, но открих истински добри приятели“, разкрива Михаела Василева.

