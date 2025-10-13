Непредвидено събитие ще бележи развоя на събитията в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Един от шестимата останали изгнаниците на Блатото ще попадне в извънредна ситуация, която може да застраши бъдещето му в надпреварата за 100 000 лв.

Междувременно драматични моменти в племената на Феномените, Завоевателите и Лечителите също няма да липсват. Сините ще трябва приемат липсата на Теодор-Чикагото и Гордиенко, които вече не са част от Войната на племената, докато изборът за капитани при Жълтите и Зелените ще предизвика нови разделения между съплеменниците.

Трите отбора ще се изправят един срещу друг в нова битка за територия, в която ще бъдат разпределени Резиденцията, Стопанството и Изолаторът. Бедстващите Лечители ще направят всичко възможно, за да се измъкнат от тежката локация след седмица, прекарана в изтощителни лишения. Ще успеят ли да загърбят различията и да обединят сили заради общото благо?

Гледайте в новия епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова