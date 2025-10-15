Михаела, водещата Лара Златарева и Тянко от „Игри на волята“ са гости в студиото на „На кафе“, където коментират последните интересни събития, интригите и провокациите, които се случват в най-коментираната Къща в България. Към тях се присъединяват панелистите Кристина Патрашкова и Георги Блажев с техните мнения за случващото се в новия сезон на хитовия риалити формат.

„Исках да видя как ще се развие играта и затова напуснах предаването. Реакциите на съквартирантите не са изненада, но ми е интересно, защо не чух тези неща, докато бях вътре в Къщата. Нормално е, когато лъвицата си тръгва, чакалите да започнат един по един да излизат. За мен Лена не е лош човек. при нея имаше други фактори и по-точно лоша компания“, коментира излизането си Михаела, която решава да напусне лудницата в Big Brother, преди да полудее.

Мнението на Лара Златарева е, че не може да повярва, че тази жена ще се промени и към нея се присъединява и Тянко, който смята, че при нея вече характерът е изграден.

Михаела разказва, че са били лишени от цигари още от първата седмица и въпреки че повечето смятат, че зависимостта й от цигарите е причина да си тръгне, тя е категорична, че не е това причината.

„Подготвям едно представление с името „Fake“, в което се събират инфлуенсъри в една къща, в която остават без интернет и вниманието на последователите си. Осъзнавам, че живота на тези хора е силно зависим от одобрението отвън“, коментира Кака Лара конфликта, разразил се между Михаела и Лена вътре в къщата на Big Brother, при който двете дами си мериха броя последователи.

„Скандалите в Big Brother избухват за кофичка кисело мляко, спукан балон или друга дреболия, което показва освен интригантството и интелектуалното ниво. Хареса ми една реплика на Давид, който снощи каза, че общото IQ на цялата къща е под 100. Това означава, че си завършил основно образование и правиш нещо с ръце. Занимават се с дребнотемия и няма дебат по сериозна дискусия. Калин, който е доайен в Къщата и трябва да внася спокойствие и разум, вместо това той се занимава с интригантски истории и измислени скандали“, е мнението на Кристина Патрашкова.

Валентин Котов и неговия бунт

Според съквартирантите в риалитито, Валентин се държи арогантно с Big Brother, но може би това е неговата стратегия, чрез която да продължи напред.

Кристина Патрашкова мисли, че противопоставянето му на закона на Big Brother е по-скоро убеждение, че може да подлага на съмнение всеки авторитет. За нея това е форма на бунтарство, но когато се бунтуваш срещу някаква несправедливост. В момента Валентин се бунтува срещу самата игра. Последиците са, че групата се настройва срещу него, защото не разбират точно какво прави той. Big Brother се забавлява хладнокръвно с Котов.

Лара Златарева е на мнение, че начинът му на реагиране не е адекватен. Ако си толкова интелигентен можеш да откриеш други начини на реакция.

„Според мен това е игра на Big Brother, който иска да покаже до къде може да стигне един егоцентрик като Валентин. Той от върха скоро ще стигне дъното и ще разбере, че всъщност е бил изигран“, споделя Михаела.

